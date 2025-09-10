Il Circolo Tennis Fano ospita il torneo ITF Futures M25

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “È con grande piacere che vi annuncio il ritorno di Fano e delle Marche nel mondo del Tennis Internazionale. Il Circolo Tennis Fano è stato selezionato dall’ATP, rappresentata oggi dal Dott. Luca Del Federico, per ospitare il torneo ITF Futures M25, che avrà un montepremi di 30.000 dollari. Dopo una pausa di 10 anni dall’ultimo torneo internazionale, siamo entusiasti di riprendere la lunga tradizione del nostro circolo, fondato nel 1901. Siamo tra i primi 10 circoli per anzianità e siamo la società di tennis più antica delle Marche, persino più antica della Federazione Italiana Tennis, e siamo stati onorati con la stella d’oro per meriti sportivi”. Con grande orgoglio il direttivo del Circolo Tennis Fano annuncia un’importante appuntamento sportivo per la città di Fano.

“Circa un anno fa, – evidenziano – abbiamo iniziato a pensare seriamente a questo risultato, raggiunto grazie alla continua interazione con l’Assessore allo Sport, Alberto Santorelli. Voglio ringraziarlo per la fiducia che ci ha mostrato fin dall’inizio e per il supporto costante che ci ha sempre offerto, non solo per questa iniziativa. Abbiamo avuto molti confronti e siamo d’accordo sulla necessità di affrontare con determinazione le sfide legate allo sport nella nostra città. Vogliamo proseguire in questo percorso virtuoso che migliori l’offerta sportiva e ci renda attrattivi anche al di fuori del nostro territorio. E oggi, finalmente, dopo 10 anni, abbiamo intrapreso la strada giusta, consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare. Ma questo non ci spaventa; anzi, ci dà l’opportunità di migliorare e raggiungere nuovi obiettivi. Per farlo, sappiamo che dobbiamo aggiornare le strutture sportive esistenti”.

“Anche il nostro circolo tennis, – precisa il direttivo – che è già molto attraente e lo dimostra l’organizzazione di questo torneo ITF, ha bisogno di crescere. Per questo, è necessario un progetto audace, ma allo stesso tempo giudizioso, di ristrutturazione ed espansione. La nostra ASD sta lavorando ad un progetto di ristrutturazione ed espansione che presenteremo tra poche settimane. Questo progetto prevede l’implementazione di altri campi da tennis, campi da paddle per disputare anche tornei internazionali, una palestra polivalente, 4 box per fisioterapia, uno shop per la vendita di articoli sportivi dedicati al tennis e non solo, un ristorante con annesso bar e una club house. Posso dire con certezza che le nostre ambizioni sono in linea con quelle della nostra città, ben rappresentata dal Sindaco Serfilippi e dall’Assessore Santorelli, che ringrazio ancora una volta”.

Cos’è il circuito ITF?

È qui che migliaia di tennisti e tenniste lottano ogni giorno per inseguire un sogno, costruendo passo dopo passo la loro carriera nel tentativo di scalare il ranking mondiale.

Il circuito ITF rappresenta la base della piramide del tennis professionistico. Organizzato dalla International Tennis Federation, è il primo gradino del percorso che conduce i giocatori verso i livelli più alti dell’ATP e della WTA. con una posta in gioco molto alta per i partecipanti: punti per il ranking, esperienza e possibilità di emergere. I circuiti ITF sono pensati per permettere agli atleti di passare dal tennis juniores o amatoriale al livello professionistico, fungendo da palestra e da trampolino di lancio.

I tornei ITF non solo offrono premi in denaro, ma soprattutto permettono ai giocatori di guadagnare punti validi per il ranking mondiale ATP o WTA. Accumulare questi punti è essenziale per poter accedere ai tornei di livello superiore, come i Challenger o gli eventi WTA125