Il Fano Baseball ’94 si giocherà la salvezza ai play out

Fano (PU) – Dovrà passare per le forche caudine dei play-out il Fano Baseball ’94, che non è riuscito nell’impresa di espugnare Firenze e rilanciarsi nella corsa verso il traguardo della salvezza diretta nel campionato di serie B. Le due sconfitte subite nel penultimo turno della regular season hanno infatti spazzato via le residue speranze della giovanissima formazione allenata da Rumardo Rodriguez e Rodolfo Furiassi, che anche vincendo i tre duelli rimasti da affrontare contro Cupra, due in programma questa domenica sul diamante amico del “Seagulls Stadium”2 ed uno in trasferta ripartendo dal 5-1 che stava maturando nella sfida interrotta per pioggia, resterebbe relegata in settima posizione. E pensare che la spedizione in Toscana, nonostante le perduranti e penalizzanti assenze per infortunio, era iniziata sotto i migliori auspici. In uno stadio davvero suggestivo, qual è il “Pier Paolo Cesare Vita”, gli arancioneri si erano infatti portati avanti 4-0 nel terzo inning. Hanno però ceduto il passo nel quinto, conclusosi sul 10-4 per i padroni di casa. La Fiorentina ha quindi arrotondato il risultato imponendosi in gara 1 col punteggio di 11-4, prendendo poi il largo nel secondo incontro dopo l’1-1 di un ancora equilibrato primo inning. L’11-1 in favore degli avversari, assommato al successo per 13-12 di Cupra in gara 2 con Foggia, ha così tarpato le ali ai Seagulls con un weekend d’anticipo. Di seguito la classifica provvisoria del girone C: Padule 24-2, Fovea Embers 19-5, Fiorentina 14-12, Le Pantere Potenza Picena 11-13, Conclima Frigomeccanica Ravenna 12-14, Cupra 11-14, Fano Baseball 7-18, Junior Rimini Pirati 3-23.

