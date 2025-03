Il Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello torna con la 41ª edizione

0 Condividi Facebook Twitter

Fossombrone (PU) – Se siete amanti della buona cucina, delle tradizioni e delle esperienze all’aria aperta, sabato 22 e domenica 23 marzo a Fossombrone vi aspetta un fine settimana ricco di eventi in occasione della 41ª edizione del Festival del Tartufo Bianchetto e del Vino Bianchello.

Il cuore del festival sarà come sempre Corso Garibaldi, con la grande Mostra-Mercato, dove potrete passeggiare tra gli stand alla scoperta di prodotti tipici locali, tartufi freschi, vini pregiati e tante altre specialità. Un’occasione imperdibile per conoscere i produttori del territorio e lasciarsi tentare dai profumi e dai sapori autentici delle Marche. Ma il festival non è solo gastronomia: il programma è ricco di appuntamenti per tutti i gusti, dalle attività per i bambini agli spettacoli, dalle presentazioni di libri agli eventi sportivi immersi nella natura.

Sabato 22 marzo: cultura, cucina e tradizione

Il pomeriggio inizierà con un evento dedicato ai più piccoli: alle 15:30, in Piazzetta del Gusto, la Pro Loco organizza “Mani in Pasta”, un laboratorio dove i bambini potranno divertirsi e scoprire i segreti della cucina marchigiana.

Per gli amanti della lettura, alle 17:00 nella Chiesa di San Filippo, ci sarà la presentazione di due libri con l’autrice Augusta Tomassini, che racconterà il suo viaggio emozionale attraverso le pagine di Pensieri dell’Anima e I linguaggi del silenzio.

Il pomeriggio sarà anche un’occasione per lasciarsi conquistare dai sapori del festival con uno speciale Cooking Show alle 16:00 in Piazzetta del Gusto. Susanna Marini, chef del ristorante Lampino, stupirà il pubblico con piatti innovativi a base di Tartufo Bianchetto.

Domenica 23 marzo: avventura, sport e spettacolo

La domenica si apre presto con la Gara Nazionale dei Cani da Tartufo, che inizierà alle 7:30 a San Martino del Piano: un’emozionante competizione tra i migliori cani da tartufo e i loro conduttori.

Gli appassionati di attività all’aria aperta potranno scegliere tra due percorsi:

Alle 8:00 , dal Forum Caffè di Fossombrone , parte la Pedalata in MTB , un’escursione in bicicletta attraverso i sentieri del bosco delle Cesane .

Alle 8:30 , il Trekking del Tartufo porterà i partecipanti a scoprire i paesaggi mozzafiato tra Fossombrone e Campo d’Asino, passando per le spettacolari Marmitte dei Giganti , accompagnati dalle guide del CAI Montefeltro .

Per gli sportivi, alle 9:30 dal Piazzale del Bocciodromo, prende il via la Mezza del Metauro, una Half Marathon giunta alla sua quarta edizione, organizzata dall’Associazione Running Club di Fossombrone.

Nel pomeriggio, spazio ai più piccoli con “Attività in Libertà” alle 15:30 in Piazzetta del Gusto, con laboratori creativi e giochi curati dalla Pro Loco.

Alle 16:00, la grande cucina torna in scena con l’ultimo Cooking Show della rassegna: ai fornelli ci sarà Max Mascia, chef del ristorante San Domenico e due stelle Michelin, pronto a incantare il pubblico con le sue creazioni a base di tartufo.

Per chi ama la storia, alle 17:30 nella Chiesa di San Filippo, l’ex direttore del Museo Archeologico di Napoli, Paolo Giulierini, presenterà il suo libro L’Italia prima di Roma, un viaggio affascinante tra gli antichi popoli italici.

L’evento è organizzato dai volontari della Pro Loco Forum Sempronii, con il patrocinio del Comune di Fossombrone, il sostegno della Regione Marche e la collaborazione di A.I.S. Urbino-Montefeltro, dell’Associazione Tartufai e dell’Associazione Ristoratori di Fossombrone