Il Generale di Brigata Nicola Conforti in visita al Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro-Urbino.

Pesaro – Il Generale di Brigata Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri “Marche”, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Pesaro-Urbino. A fare gli onori di casa presso la caserma intitolata al Carabiniere Medaglia d’Argento al Valor Militare Robusto Antonelli, il Colonnello Alessandro Corda, alla guida del Provinciale dallo scorso settembre.

Il Comandante della Legione ha iniziato la visita incontrando un’ampia rappresentanza di militari dei vari ruoli, tra i quali numerosi Comandanti di Stazione, nonché alcuni referenti locali dell’Associazione Nazionale Carabinieri. “Saluto con affetto i militari dell’Arma in congedo, custodi delle nostre tradizioni – ha esordito Conforti – La vostra presenza qui oggi è la testimonianza più diretta della duratura condivisione dei cardini valoriali dell’Istituzione”.

l Comandante della Legione ha colto altresì l’opportunità per consegnare alcuni encomi conferiti a Carabinieri della Provincia per meritorie attività di servizio. “Le motivazioni che abbiamo appena ascoltato sono l’esempio più tangibile del lodevole lavoro svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini dell’Arma nei territori di questa Provincia.” – ha evidenziato l’ufficiale – “Queste ricompense rappresentano la cifra distintiva della grande umanità e della dedizione incondizionata che contraddistingue ogni appartenente alla Benemerita”.

Il Generale si è poi soffermato sul valore aggiunto del lavoro di squadra, da perseguire costantemente tramite una stretta sinergia tra tutti i reparti della linea territoriale e una fattiva collaborazione con quelli dell’organizzazione mobile, speciale e forestale dell’Arma dei Carabinieri. “Una sinergia – ha sottolineato Conforti – che deve sempre traguardare al bene del cittadino e collocarsi, in maniera leale, nel più ampio alveo del collaudato modello di coordinamento tra le Forze di Polizia, cui l’Arma aderisce da sempre con piena convinzione sotto la sapiente guida dell’Autorità prefettizia”.

Nel formulare il proprio ringraziamento ai militari presenti per il prezioso lavoro svolto a favore della collettività, il Generale ha voluto infine ricordare, ancora una volta, la centralità della funzione di ascolto e rassicurazione svolto dalla molecolare maglia territoriale dell’Arma i cui terminali più avanzati sono le Stazioni Carabinieri.

Il Generale di Brigata Nicola Conforti ha intrapreso la carriera militare nel 1986, frequentando la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e, a seguire, i corsi dell’Accademia Militare di Modena e della Scuola Ufficiali Carabinieri in Roma.

Ha ricoperto nei vari gradi incarichi di comando in reparti territoriali della Sicilia, della Lombardia, della Campania, della Puglia e del Veneto, nonché un periodo al Comando Generale occupandosi della proiezione internazionale dell’Arma dei Carabinieri. Ha preso parte a due missioni per conto delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina (UNMIBH) e in Libano (UNIFIL).

Dallo scorso 17 settembre è Comandante della Legione Carabinieri “Marche”.