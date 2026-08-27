Il grande nuoto in acque libere torna nelle Marche

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Pesaro – Il grande nuoto in acque libere fa il suo atteso ritorno nelle Marche. Dopo diversi anni di assenza, sabato 29 agosto 2026 con partenza fissata alle ore 11:00 presso la Spiaggia Pavarotti di Pesaro, il Comitato Regionale UISP Marche organizza il Campionato Regionale UISP in Acque Libere, promosso in collaborazione con l’ASD Filosport e ospitato dal Comitato UISP Pesaro Urbino. Dopo il grande successo e l’esperienza del Campionato Nazionale 2024, UISP prosegue con determinazione nel piano di investimenti dedicati al settore nuoto, con l’obiettivo chiaro di avvicinare nuove realtà e appassionati a questo movimento in forte crescita.

La manifestazione prevede una doppia formula per permettere la partecipazione a ogni livello di preparazione: Campionato Regionale (1 Miglio) – la prova ufficiale valida per l’assegnazione del titolo regionale e Nuoto D’aMare (Mezzo Miglio) – una gara non competitiva e promozionale pensata per amatori, esordienti e per chiunque desideri cimentarsi per la prima volta nella disciplina dell’open water.

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“L’obiettivo principale delle nostre attività è da sempre quello di promuovere una cultura dello sport inclusiva e accessibile a tutti, senza mai perdere di vista il valore formativo e aggregativo del nuoto,” dichiara Michele Totaro, Coordinatore Nuoto UISP Marche. “Vedere così tanti atleti e famiglie partecipare con entusiasmo ci conferma quanto movimento e passione ci siano nel nostro territorio. Lavoriamo quotidianamente per garantire eventi di alta qualità organizzativa, dove la sana competizione si unisce al rispetto e al divertimento in acqua”.

La filosofia dell’evento va oltre il dato agonistico: nuotare per riscoprire la bellezza del nostro mare e imparare a proteggerlo. In quest’ottica di sensibilità ambientale, la manifestazione dà risalto e sostegno all’iniziativa “La settimana del mare – ascoltiamo il battito del mare”, promossa dal Comitato dell’Area Marina Protetta del Monte San Bartolo.

Un doveroso e sentito ringraziamento va al Comune di Pesaro per il prezioso sostegno e supporto istituzionale, oltre che alle associazioni Reciproca e Pesaro 30, che hanno patrocinato l’evento condividendone i valori sportivi, sociali e comunitari.

Per informazioni e iscrizioni:

Telefono / WhatsApp: 348 4157153