Il ministro Lollobrigida al Quality Life Forum

Regione Marche – Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida è intervenuto nel corso della terza giornata di InLife International Quality Life Forum, l’evento internazionale dedicato alla qualità della vita, alla sostenibilità e al benessere promosso dalla Regione Marche, in svolgimento nel Teatro dei Filarmonici. «Ascoli Piceno è una città straordinaria – ha affermato il ministro -. L’augurio è che le Marche, con il presidente Acquaroli e l’assessore Antonini, continuino ad essere competitive e punto di riferimento a livello nazionale, così come stanno facendo in questi anni. La Regione ha svolto un lavoro eccezionale e un grande salto di qualità come impegno, investimento di risorse e promozione di sé stessa. Oggi le Marche sono protagoniste assolute e mostrano un’imprenditoria locale da esempio per tutti».

Lollobrigida ha partecipato all’incontro dedicato a “L’impatto dell’agricoltura biologica sull’ambiente”. «L’Italia è una Nazione leader a livello europeo nella produzione biologica -ha detto – . Abbiamo lavorato tanto, le nostre imprese hanno faticato tanto per riuscire a rimanere competitive in un quadro in cui la concorrenza è spesso spietata. Continuiamo a investire con decisione in questo settore e nella certificazione del biologico italiano: i disciplinari sono stringenti, ma sono a garanzia del consumatore». Il ministro accenna alla questione dazi. «Sono contrario a dazi eccessivi verso Paesi alleati come gli Stati Uniti, con modelli compatibili di sviluppo. Lavoriamo affinché non si palesi una guerra commerciale tra Europa e Stati Uniti: non servirebbe a nessuno. L’Europa deve invece essere ferma nella chiusura a prodotti, spesso di importazione asiatica, apparentemente simili ai nostri ma differenti nella produzione, perché non rispettosi delle regole su lavoro e dei disciplinari».

L’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Maria Antonini ha affrontato la tematica del biologico. «Le Marche sono la terza regione per biologico in Italia – ha spiegato -. Abbiamo superato gli obiettivi richiesti dall’Ue, parametrati per il 2030, nel 25% di suolo agricolo dedicato al biologico. Siamo già al 28%. Noi produciamo qualità. La “cultura” del biologico è importante perché migliora i campi, le condizioni e la salubrità dei cibi che mangiamo e costituisce un brand di forte attrattività». Sul palco anche il sindaco e presidente del Consiglio nazionale Anci, Marco Fioravanti. «Ascoli Piceno sta ottenendo una grande visibilità grazie a InLife, il primo forum mondiale sulla qualità della vita Faccio i miei complimenti all’assessore Antonini per l’intuizione – ha affermato -. La qualità della vita è un aspetto fondamentale per tutte le città e soprattutto per le aree interne colpite dallo spopolamento. È necessaria una visione che metta al centro l’uomo e l’ambiente».

Nel corso della terza giornata di InLife sono intervenuti scienziati, ricercatori, intellettuali come l’epidemiologa esperta di nutrizione nella sanità pubblica, Eliska Selinger, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, il direttore del Skutecne Zdravá Skola, Tomas Vaclavik, Anna Teresa Borrelli, Agenzia Italiana per la Gioventù, Henk Renting, professore universitario olandese, Dario Fornara, direttore della Ricerca del Gruppo Davines-Rodale Institute, Eleonora Iacovoni del Ministero dell’Agricoltura, Giovanni Battista Girolomoni, presidente della Cooperativa Girolomoni, Rita White, presidente Accademia Italiana di Biofilia, Fabrizio Capaccioli, presidente Green Building Council Italia, Silvia Paparella di RemTech Expo, il direttore della Saad di Unicam, Massimo Sargolini, e Gianluca Baiocchi, maresciallo capo del Nipaaf di Ascoli Piceno. Per l’incontro dedicato a “Politiche giovanili e istruzione” anche l’onorevole Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, mentre il viceministro dell’Ambiente, Vannia Gava ha inviato un videomessaggio.