Il Natale che non ti aspetti: in arrivo un terzo weekend

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nel terzo weekend di eventi, che coincide col fine settimana dell’Immacolata, il cuore delle feste prende vita e il Natale nelle Marche continua a regalare emozioni indimenticabili con un programma sempre più ricco e coinvolgente. Durante il weekend del 7 e dell’8 dicembre 2024, ogni località offrirà esperienze uniche per grandi e piccini, mercatini, spettacoli e tradizioni che scalderanno i cuori. Ecco cosa vi aspetta nei suggestivi borghi della provincia di Pesaro Urbino:

Pergola, sabato 7 e domenica 8, accoglie i visitatori con la Cioccovisciola, l’evento natalizio più dolce. Tra pasticceria natalizia, cioccolateria di qualità e la nuova pista di ghiaccio sotto il grande albero di Natale, sarà un tripudio di sapori e divertimento. Il centro storico ospiterà mercatini, punti ristoro e visite al Museo dei Bronzi Dorati. L’atmosfera familiare si arricchisce con “Tepore in Abetaia”, tra cioccolata calda e caldarroste, per celebrare insieme il calore delle tradizioni.

Pubblicità

Gradara, con il suo borgo incantato, propone domenica 8 la Casa di Babbo Natale e tante attività per i più piccoli. Tra spettacoli di majorette, percorsi animati con il Giullare e la magia dei presepi d’arte, l’esperienza natalizia sarà indimenticabile. Non mancheranno visite guidate alla Rocca, artigianato e delizie locali nei ristoranti del borgo.

A Fermignano, sabato 7 e domenica 8, la piazza si anima con mercatini, musica dal vivo e la fiaccolata. La domenica sarà speciale con l’accensione dell’albero, una spettacolare fiaccolata e l’esibizione di un funambolo in piazza Garibaldi, che trasformeranno il centro storico in un luogo di pura magia. Domenica alle ore 17.30 l’accensione dell’albero.

Candelara stupisce con spettacoli itineranti: trampolieri, zampognari, letture di favole e concerti. Il sabato sera, un emozionante concerto dell’Orchestra Fiati di Candelara chiuderà la giornata, mentre la domenica si rinnova la magia con performance musicali e spettacoli dedicati ai bambini. Il tutto illuminato dalla suggestiva luce delle candele.

A Fossombrone, Corso Garibaldi l’8 dicembre alle ore 17 si trasforma in un mondo incantato con laboratori creativi, un ufficio postale per Babbo Natale e una spettacolare sfilata con gli elfi e Babbo Natale. Il tutto culmina con uno show di luci, musica e neve, per un’esperienza natalizia da sogno, che esalta l’inaugurazione e l’accensione dell’albero.

Mombaroccio nel fine settimana propone mercatini e spettacoli teatrali lungo le vie del borgo. Da non perdere la “Magica Nevicata” e i concerti che animeranno la chiesa dei Santi Vito e Modesto sia sabato, sia domenica alle 17.30. Qui la bellezza delle tradizioni si mescola alla magia degli eventi.

Fano, dopo la splendida inaugurazione dello scorso fine settimana, offre un programma per tutti i gusti: dai mercatini alla pista di pattinaggio, dai laboratori creativi agli spettacoli per bambini, fino al simpatico trenino per bambini. Le “Vie dei Presepi” guidano i visitatori attraverso incantevoli natività, mentre la serata si conclude con musica dal vivo e spettacoli emozionanti come il Concerto “Il Natale… di Gesù” di SoapOpera Dream in Piazza XX Settembre alle ore 17.

A Urbino, la mostra diffusa “Le Vie dei Presepi” incanta con diorami unici e presepi meccanici. Tra mercatini e tradizioni, il centro storico si anima di luci e atmosfere magiche, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore del Natale.

A Barchi, sabato 7 una passeggiata al Lago delle Rose con l’accensione dell’albero di Natale regalerà momenti suggestivi, mentre laboratori di cucina (domenica 8) per piccoli elfi e attività artigianali coinvolgeranno grandi e piccini.

A Montefelcino il Natale è sinonimo di solidarietà con la rassegna corale benefica di venerdì 6 dicembre alle 21, mentre domenica 8 i bambini potranno spedire la loro letterina nella casetta di piazza IV Novembre.

Nel borgo di Mondolfo, il Natale più bello nel borgo più bello si accende con giochi per bambini, il Villaggio di Babbo Natale e la tradizionale corsa dei biroccini, per un’esperienza autentica e gioiosa in due manches (ore 16,30 e 18) in via Mazzini.

Gran finale degli splendidi mercatini a Serrungarina con oltre 60 espositori domenica 8 dicembre, per la terza e conclusiva giornata, dove andrà in scena dalle 14.30 alle 19 anche il bellissimo presepe vivente realizzato da Le Terre del Catria vivono il Presepe con 12 scene di vita rurale e vecchi mestieri, oltre al laboratorio di pittura su ceramica per bambini, il laboratorio di giochi di una volta in legno, filatoio, cucina, forno e la banca dove potrete fare il cambio in sesterzi con i quali potrete acquistare le famose e prelibate zeppole del Presepe di Paravento. La manifestazione avrà inizio dalle ore 10 circa con l’arrivo a Serrungarina del raduno del Fiat 500 club Pesaro Urbino.

A Montelabbate il mercatino di Natale in piazza Lombardi a Osteria Nuova aprirà le sue bancarelle domenica dalle ore 9 alle 19 con la 16esima edizione: un’esperienza ricca di attività e intrattenimenti dedicati a tutta la cittadinanza, con un’attenzione speciale a famiglie e giovani. Il pomeriggio sarà aperto alle 15 col concerto del corpo bandistico Rossini di Montelabbate e vedrà un’esposizione di stand gestiti da hobbisti, mercanti e associazioni locali, oltre ai canti delle scuole. Inoltre, il trenino, truccabimbi e cioccolata calda per tutti i bambini.

A Talacchio è in programma l’inaugurazione l’8 dicembre del suggestivo presepe (visitabile fino al 14 gennaio 2025) allestito lungo la strada principale del paese, per circa un chilometro, realizzato dalla comunità parrocchiale. Conta più di 300 figure tra persone e animali a grandezza naturale, tipiche dell’epoca, con materiali riciclati. Il presepe è sempre visitabile (anche di notte perché illuminato).

A Sant’Ippolito l’8 dicembre alle ore 16:30 l’inaugurazione il primo presepe scolpito su pietra arenaria in via Raffaello. Previste l’accensione delle luminarie a Sant’Ippolito, Reforzate, Sorbolongo e Pian di Rose e “L’arrivo degli elfi di Babbo Natale” a Pian di Rose alle ore 17:30.

A Sassocorvaro (con lo Gnomo Pepe e l’evento “E’ Natale, batti il ciocco”) e a Cagli (con il Grinch e l’evento “La magia del Natale”) mercatini, laboratori e spettacoli, acrobazie e musica creano un’esperienza natalizia avvolgente, che culmina nell’accensione delle luminarie (a Cagli sabato alle 17,30 e a Sassocorvaro domenica 8 alle 18 con l’illuminazione della Rocca).

A Piobbico arriva la magia del grande cinema di Natale con la proiezione del Grinch nella sala consiliare alle ore 17.

Queste sono solo alcune delle tappe di un fine settimana che celebra il Natale in tutte le sue forme, tra tradizioni, cultura e momenti di gioia condivisa.

Inoltre, è partito nei giorni scorsi il concorso fotografico “Il presepe più bello”, un contest che nasce dalla volontà di condividere e celebrare la bellezza e l’originalità dei presepi (o dei villaggi di Natale). Il presepe è una vera e propria opera d’arte che, come una finestra aperta sulla magia del Natale, incanta gli occhi e tocca il cuore per affascinare e ispirare. Per partecipare al contest bisogna scattare una foto al proprio presepe cercando di catturarne l’unicità, inviare la foto fino al 20 dicembre all’indirizzo e-mail: info@natalechenontiaspetti.it. Dal 21 dicembre verrà creato un album fotografico sulla pagina Facebook de Il Natale che non ti aspetti con tutte le foto ricevute. Fino al 2 gennaio 2025 sarà possibile votare, lo scatto con più like sarà decretato vincitore del contest e l’autore riceverà un riconoscimento dal direttivo della pro loco Pesaro Urbino. Inoltre, continua l’iniziativa Christmas Card: esplorando tutti i borghi della provincia di Pesaro Urbino che aderiscono all’Unpli, sarà possibile collezionare i timbri delle pro loco. Completando la card con i timbri e inviando una foto della scheda, il visitatore più assiduo l’8 gennaio riceverà una bellissima sorpresa.

Per maggiori informazioni e dettagli sul programma www.ilnatalechenontiaspetti.it

Ufficio stampa

Aurora Sammartano

Zarri Comunicazione

via IV Novembre 34 FANO

0721/1796620