Il Pd in piazza contro il caro bollette

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – È partita ad Ancona la campagna di mobilitazione del Partito Democratico “1000 piazze per l’Italia” che, a partire dal 3 e 4 settembre, per tre fine settimana consecutivi, coinvolgerà candidate e candidati della lista Pd Italia democratica e progressista, al fianco di militanti e volontari. Presenti all’appuntamento svoltosi nel capoluogo il commissariato regionale Alberto Losacco, capolista del listino plurinominale della Camera, e i candidati Antonio Mastrovincenzo e Marco Bentivogli. I tre hanno illustrato ai tanti cittadini intervenuti le proposte del Pd contro il caro vita e il caro energia.

“Grande successo nelle Marche per l’iniziativa del Partito Democratico ‘mille banchetti’ per illustrare le nostre proposte contro il caro-bollette – commenta Losacco -. Probabilmente il successo dell’iniziativa è anche dovuto all’immobilismo della Giunta delle Marche che Giorgia Meloni definisce giunta modello, e invece é la regione fanalino di coda, tra le poche a non destinare in manovra di bilancio un solo euro contro il caro-bollette. Il modello che seguono è solo quello dei seggi in parlamento con 4 dei 6 assessori che scappano dalla regione per andare a Roma. Per noi l’emergenza bollette è la priorità. Dal tetto al costo delle bollette per un anno, al nuovo contratto sociale per le microimprese e i ceti meno abbienti, agli incentivi sulle rinnovabili, alla grande battaglia europea per il tetto al prezzo del gas”.

Pubblicità