Il Presidente Acquaroli all’inaugurazione dell’ufficio IAT di Gradara

Regione Marche – È stata già definito “il primo punto informativo del nuovo Distretto del San Bartolo”. È stato inaugurato oggi, a Gradara, dal presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. Una cerimonia sobria e partecipata dalle istituzioni, che ha festeggiato il nuovo Ufficio iat (informazioni e accoglienza turistica) del borgo medievale legato all’amore tra Paolo e Francesca.

“L’apertura dello iat a Gradara è un punto di svolta importante proprio per la nascita del nuovo distretto della Riviera di San Bartolo: la porta d’ingresso da nord per le Marche”, ha sottolineato il sindaco Filippo Gasperi. Nel suo intervento il presidente Acquaroli ha evidenziato come il turismo debba rivelarsi “una grande opportunità per la nostra regione. Va però gestito e organizzato per poter affrontare una sfida internazionale che non è solo economica. La competitività del sistema turistico deriva da mille fattori e altrettante variabili. Può essere vinta soltanto se si organizza a filiera, capace di esaltare le tante opportunità che un territorio, come il nostro, può offrire”. Acquaroli ha ribadito che “la nostra regione ha una capacità di offrire un’offerta davvero molto variegata dal punto di vista turistico, e il vostro distretto ne è un esempio palese che sta prendendo forma; unisce l’ambiente, il paesaggio, la storia l’architettura, la cultura, l’arte, l’enogastronomia, ad altissima qualità”. La sfida è quella di mettere assieme le istituzioni, per conseguire un obiettivo unico.

“È la sfida che lancia la nuova Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. L’Atim nasce come punto di riferimento per i territori nella logica di fare squadra assieme. La strategia che sottende Atim è quella di costruire distretti omogenei tra loro, che però dialogano, che offrono servizi, che scambiano esperienze, che riescono a organizzare un circuito complessivo nella nostra regione a supporto, poi, della destagionalizzazione dell’offerta e della capacità di penetrare meglio i mercati nazionali e internazionali”. Il presidente Acquaroli ha concluso il suo intervento evidenziando come l’eccellenza elevi “le potenzialità di tutti. Quando si alza il livello della qualità, tutti i settori ne traggono beneficio. C’è tanto da fare anche nella capacità di promuoverci, singolarmente e come prodotto unico. Troppi ancora non ci conoscono per le nostre qualità, bellezze ed eccellenze. Allora dobbiamo promuovere singolarmente le nostre eccellenze in una visione complessiva. Se vogliamo competere dobbiamo organizzarci, per crescere assieme come circuito turistico ed economico”.