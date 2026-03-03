Il presidente Aset Mattioli vicepresidente vicario Confservizi Centro Italia

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Nel corso della riunione della Giunta di Confservizi Centro Italia, svoltasi in data odierna, Giacomo Mattioli è stato eletto Vicepresidente con la qualifica di Vicario. Confservizi Centro Italia è l’Associazione che rappresenta società, aziende ed enti pubblici che gestiscono i servizi locali nelle Marche e in Umbria, offrendo consulenza e supporto tecnico, organizzativo e formativo. L’Associazione promuove inoltre lo sviluppo e il miglioramento dei servizi pubblici locali, favorendo il dialogo con le istituzioni e il confronto tra i territori.

Mattioli succede a Luca Pieri di Aspes come rappresentante del territorio della Provincia di Pesaro-Urbino all’interno dei vertici dell’Associazione, assicurando continuità e rafforzando la presenza del territorio nel contesto interregionale.

Presidente e Amministratore Delegato di Aset Spa, Giacomo Mattioli ha sottolineato l’importanza di proseguire nel solco del lavoro svolto negli ultimi anni, rinnovando l’impegno a sostegno delle aziende e degli enti associati: “Ringrazio tutti i membri della Giunta per la fiducia riposta nella mia persona, chiamata a rappresentare le Aziende dei territori del nord della Regione Marche. Si tratta di un riconoscimento importante per il ruolo di Aset e di tutti i Comuni soci, a partire naturalmente dal Comune di Fano. È un segno di alternanza e di unità di intenti per valorizzare una Provincia che ha bisogno di far valere le proprie proposte sui principali temi oggi al centro del dibattito, dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti all’approvvigionamento idrico. Opererò per fornire il massimo supporto possibile alle aziende associate, per continuare a promuovere servizi pubblici di qualità, innovativi e sostenibili, e rafforzare il dialogo con le istituzioni.”

L’elezione rappresenta un passaggio significativo per il territorio provinciale e per l’intero sistema dei servizi pubblici locali, in una fase caratterizzata da importanti sfide strategiche e da una crescente necessità di coordinamento e visione condivisa.