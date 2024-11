Il sindaco di Fano Serfilippi, eletto nel Consiglio Nazionale dell’Anci

0 Condividi Facebook Twitter

Torino – Luca Serfilippi, sindaco di Fano, entra a far parte del Consiglio Nazionale dell’ANCI. Un incarico di grande rilievo che rafforza la presenza delle Marche all’interno di un organo cruciale per il governo locale. Questo prestigioso ruolo rappresenta un’opportunità non solo per la città di Fano, ma anche per tutti i comuni della regione.

“Essere parte del Consiglio Nazionale dell’ANCI è un onore e una responsabilità – ha dichiarato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi –. Questo incarico mi permetterà di rappresentare non solo la nostra città, ma anche i piccoli e medi comuni che costituiscono la spina dorsale del nostro Paese. Il lavoro in ANCI ci dà la possibilità di affrontare sfide comuni, condividere soluzioni e fare squadra, mettendo al centro i bisogni dei cittadini e rafforzando il ruolo fondamentale degli enti locali per la crescita dell’Italia”.

Pubblicità

L’elezione del Consiglio ha visto una partecipazione importante delle Marche, con il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, alla guida come presidente del Consiglio, e il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, come vicepresidente nazionale vicario. Mai prima d’ora la regione aveva ottenuto una rappresentanza così significativa all’interno dell’ANCI, un segnale del grande lavoro di squadra tra gli amministratori locali marchigiani.

“Questa rappresentanza – ha sottolineato Serfilippi – è il frutto di un impegno condiviso, di una sinergia tra i territori e tra forze politiche diverse che hanno saputo collaborare per il bene comune. Ringrazio il presidente Francesco Acquaroli e tutti i colleghi che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato. L’ANCI è il luogo in cui i problemi reali delle nostre comunità, spesso al di là delle divisioni politiche, trovano voce e soluzioni concrete”:

Nel suo nuovo incarico, il sindaco di Fano si è detto pronto a lavorare con ancora maggiore impegno per fare in modo che Fano, le Marche e tutti i comuni italiani possano crescere insieme.

Serfilippi ha concluso: “Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche a Stefano Locatelli, responsabile enti locali della Lega, per il lavoro di mediazione che ha portato a una soluzione unitaria, premiando l’impegno di tanti sindaci al di là delle appartenenze politiche.”