Il Tour estivo 2025 di “Calciomercato – L’Originale” presentato al Teatro della Fortuna di Fano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Teatro della Fortuna ha brillato di entusiasmo e partecipazione nella serata di ieri, quando Fano ha ufficialmente inaugurato il Tour 2025 di “Calciomercato – L’Originale”, il programma di Sky Sport che dal 2 giugno racconterà su Sky e in streaming su NOW le trattative del mercato estivo. Un evento da tutto esaurito che ha trasformato lo storico Teatro della Fortuna in un palcoscenico di sport, musica e passione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Ad accogliere il pubblico è stata la giornalista di Sky Sport Veronica Baldaccini, affiancata dai volti iconici del programma – il trio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna – che hanno accompagnato gli spettatori in un racconto emozionante e coinvolgente delle nove tappe del nuovo tour estivo.

La serata si è aperta con note di “Il Chiodo Fisso”, interpretata live da Alessandro Bonan e la sua band. Dopo il brano, Veronica ha dato il benvenuto raccontando la storia del Teatro e ringraziando le istituzioni, in particolare la Regione Marche, il Comune di Fano e la Fondazione Teatro della Fortuna. Sono quindi saliti sul palco Bonan, Di Marzio e Fayna, mentre in sala era presente anche il team creativo e tecnico del programma: Guido Barucco, Davide Bucco, Roberto “Popi” Montoli, Ferruccio Zanotti, Luca Marchetti, Chiara Silmo, Giovanni Cintoli, Alfonso Catone e il fonico Jay.

Pubblicità

In collegamento da Milano invece il direttore di Sky Sport Federico Ferri che ha commentato: “Il grande valore di questo programma è riuscire ad intercettare un pubblico nuovo, spesso al di fuori dei circuiti tradizionali della promozione turistica. Noi siamo utili ai territori e i territori sono utili a noi perché ci permettono di sentire il calore delle persone. Il contatto con la gente rende Calciomercato L’Originale una trasmissione unica che ogni anno si arricchisce di qualcosa di nuovo. Non posso che ringraziare tutti i Comuni che ci permettono di raggiungere questi importanti risultati”.

A seguire il saluto del sindaco di Fano Luca Serfilippi: “Questo evento non è solo un’occasione di visibilità, ma un’opportunità concreta per il nostro territorio. Calciomercato – L’Originale ha saputo legare sport, cultura e turismo come pochi altri progetti.”

Il tour prenderà il via a Olbia dal 2 al 6 giugno, dove il sindaco ha scherzato dicendo: “Di solito tra sindaci si fa a gara a chi ha il campanile più alto, noi puntiamo sull’avere l’acqua del mare più chiara”.

Dal 9 al 13 giugno, sarà la volta di Golfo Aranci, che ha rivendicato con orgoglio di aver subito creduto nel progetto, riconoscendone l’importante valore turistico.

A seguire, Gorizia ospiterà la tappa dal 16 al 20 giugno. La città, capitale europea della cultura, è stata descritta come “non un confine, ma un ponte che unisce”.

Dal 23 al 27 giugno, il tour approderà ad Alassio, che ha confermato la partecipazione dopo il successo dell’edizione precedente, che ha regalato tante emozioni al team di Calciomercato L’Originale.

Ostia con i suoi 18 chilometri di costa e il secondo sito archeologico italiano per estensione dopo Pompei, ospiterà la tappa dal 30 giugno al 4 luglio.

Il viaggio continuerà a Fano dal 7 all’11 luglio, dove l’assessore Santorelli ha espresso gratitudine per l’opportunità di riscoprire la città attraverso lo sguardo dei visitatori: “Riscopriamo la nostra città grazie a voi”.

Reggio Calabria sarà protagonista dal 14 al 18 luglio, rappresentata da una clip promozionale. Bonan ha ricordato con affetto l’accoglienza ricevuta l’anno precedente, definendo la città “generosa”.

Dal 18 al 22 agosto, il tour si sposterà a Malè, in Val di Sole, sostenuto da Trentino Marketing: “Ci siamo fin dall’inizio, in estate e in inverno, e anche quest’anno ci saremo”. Infine, la tappa conclusiva si terrà a Siracusa dal 25 al 29 agosto con Giuseppe Gibilisco che ha sottolineato: “L’anno scorso ci avete portato fortuna visto che la nostra squadra è salita in serie C, chissà che il prossimo anno…”.

Di seguito nel dettaglio i rappresentanti intervenuti per ogni tappa:

Olbia, San Pantaleo (2–6 giugno)

Saliti sul palco: Settimo Nizzi (Sindaco di Olbia) e Marco Balata (Assessore al Turismo e Grandi Eventi)

Saliti sul palco: Settimo Nizzi (Sindaco di Olbia) e Marco Balata (Assessore al Turismo e Grandi Eventi) Golfo Aranci (9–13 giugno)

Saliti sul palco: Giuseppe Fasolino (Sindaco di Golfo Aranci) e Giuseppe Langella (Vice Sindaco)

Saliti sul palco: Giuseppe Fasolino (Sindaco di Golfo Aranci) e Giuseppe Langella (Vice Sindaco) Gorizia (16–20 giugno)

Saliti sul palco: Paola Montanari (CEO e referente Videe Media Agency) e con video saluto Iacopo Maestroni (Direttore Generale di Promoturismo FVG) e

Saliti sul palco: Paola Montanari (CEO e referente Videe Media Agency) e con video saluto Iacopo Maestroni (Direttore Generale di Promoturismo FVG) e Alassio (23–27 giugno)

Saliti sul palco: Angelo Galtieri (Vice Sindaco di Alassio) e Francesco Parrella (Dirigente del Settore Turismo)

Saliti sul palco: Angelo Galtieri (Vice Sindaco di Alassio) e Francesco Parrella (Dirigente del Settore Turismo) Ostia, Lido di Roma (30 giugno–4 luglio)

Salito sul palco: Andrea Imbimbo (Responsabile Sport dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda)

Salito sul palco: Andrea Imbimbo (Responsabile Sport dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda) Fano (7–11 luglio)

Salito sul palco: Alberto Santorelli (Assessore al Turismo, Eventi e Sport del Comune di Fano)

Salito sul palco: Alberto Santorelli (Assessore al Turismo, Eventi e Sport del Comune di Fano) Reggio Calabria (14–18 luglio)

Contributo video

Contributo video Val di Sole-Trentino (18–22 agosto)

Saliti sul palco: Stefano Riggio (Team Italian Media PR, Trentino Marketing) e Filippo Barbetti (Content & Event Organizer, APT Val di Sole)

Saliti sul palco: Stefano Riggio (Team Italian Media PR, Trentino Marketing) e Filippo Barbetti (Content & Event Organizer, APT Val di Sole) Siracusa (25–29 agosto)

Saliti sul palco: Giuseppe Gibilisco (Assessore allo Sport del Comune di Siracusa) e Alessandro Guglielmino (Direttore Generale del Siracusa Calcio)

Durante la serata, impreziosita da vari collegamenti in diretta con il Tg di Sky Sport, è stata anche presentata in anteprima la nuova canzone ufficiale del tour estivo “Fino alla fine del mare”, realizzata a bordo di un traghetto Moby. E’ stato il vicepresidente di Moby Alessandro Onorato, anch’egli salito sul palco, a raccontare questa importante collaborazione.

Infine i ringraziamenti rivolti alla Regione Marche, al Comune di Fano, alla Fondazione Teatro della Fortuna e a tutti i partner e sponsor che hanno reso possibile l’evento, tra cui Confcommercio Marche Nord, Confesercenti, Alberghi Consorziati, Hub Lab, Fontemaggi Immobiliare, Lagostekne, New Copromo, L’Oro di Babet, DabTec, Palazzo Rotati e Comunica Media Agency, organizzatrice della serata insieme a Sky Sport.