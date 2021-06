Il Vicepresidente Mirco Carloni in visita all’azienda Togni S.P.A. di Serra San Quirico

0 Condividi Facebook Twitter

Serra San Quirico (AN) – Nell’ambito di una serie di visite alle tante eccellenze produttive marchigiane, il vicepresidente della giunta regionale e assessore alle Attività produttive – Agricoltura, Mirco Carloni, si è recato in visita oggi all’Azienda Togni S.p.A. di Serra San Quirico. L’Azienda (tra le pochissime in Italia autorizzate dal disciplinare alla produzione di Prosecco al di fuori del Veneto) è la prima in Italia, con il marchio Rocca dei Forti, per la produzione di Spumante con 14 milioni di bottiglie all’anno e un fatturato di 50 milioni di euro. La titolare, Paola Togni, AD del gruppo, è stata recentemente insignita dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.

“Visitando questa azienda condotta da un’imprenditrice, Paola Togni che ringrazio per l’accoglienza – ha commentato Carloni – si ha la netta sensazione di quanto le Marche abbiano un potenziale espresso di eccellenza straordinario e unico e quanto, dall’altra parte, di questo patrimonio d’impresa, di questi numeri da grande industria gli stessi marchigiani siano poco consapevoli. E vale anche per la produzione del settore biologico, come per altri settori in cui siamo ai primi posti per qualità del prodotto. E questo è un peccato perché dobbiamo veicolare l’orgoglio di simili valori imprenditoriali. Siamo consapevoli che dobbiamo aiutare a promuovere di più i marchi che ci fanno grandi in Italia e nel mondo e mi piacerebbe far nascere una filiera dello Spumante “made in Marche”.

L’azienda gestisce anche l’imbottigliamento e la distribuzione di diversi marchi di acque minerali e una linea produttiva di birra artigianale. (ad’e)