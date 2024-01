Imprenditoria marchigiana, premiate 15 aziende

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – C’è tutta l’eredità della storia economica e manifatturiera delle Marche e la sua capacità di rinnovarsi nell’elenco delle imprese premiate in occasione della giornata degli encomi dell’Assemblea legislativa. I riconoscimenti sono stati consegnati nel corso di una cerimonia nella Sala Ricci di Palazzo delle Marche dal Presidente del Consiglio regionale, Dino Latini, con il Vicepresidente Gianluca Pasqui e i consiglieri regionali Carlo Ciccioli, Lindita Elezi, Giacomo Rossi e Luca Santarelli.

“Siete voi – ha sottolineato il Presidente Latini, motivando l’encomio – con il vostro lavoro, con il vostro impegno e la vostra dedizione, con i vostri sacrifici e prima di voi con quelli dei vostri padri, che partecipate in prima persona alla crescita socio-economica del nostro territorio”.

E ha ricordato “i grandi risultati ottenuti negli anni, l’essere riusciti a superare grandi sfide fino a raggiungere i mercati internazionali, senza smettere di investire e di dare la giusta attenzione al territorio dove siete nati”. Quindici le aziende premiate, dal nord al sud della regione, dall’entroterra alla costa, attraversando i settori della moda, della logistica, dell’edilizia, dell’agroalimentare, del mobile, fino agli imballaggi sostenibili e alla smart-mobility. Negli interventi del Vicepresidente Pasqui e di tutti i consiglieri presenti, “la gratitudine e la stima per il vostro contributo all’economia, al lavoro e alla coesione sociale”.

Hanno preso la parola imprenditrici e imprenditori di generazioni diverse del made in Marche, accompagnati dai loro familiari e dai rappresentanti delle amministrazioni comunali dove operano. Arricchita da testimonianze, ricordi e riflessioni, la cerimonia si è trasformata in una tavola rotonda sulle nuove sfide dell’imprenditoria, una “preziosa e utile lectio magistralis” l’ha definita Latini, in un passaggio del testimone tra i primi laboratori nati nelle cantine agli stabilimenti per centinaia di dipendenti, senza perdere l’attaccamento alle proprie radici e ai valori citati da tutti i premiati, “costanza, coraggio, umiltà, rispetto, passione, grinta”.

La cerimonia si è conclusa con la firma nel “Libro degli encomi” che sarà conservato a Palazzo delle Marche per documentare i protagonisti dei riconoscimenti assegnati dall’Assemblea legislativa.

Le imprese e gli imprenditori premiati:

Roberto Agostini, Azienda Molino Agostini di Massignano (Ascoli Piceno); Lorenzo Alessandroni, Alseo Impresa Palificazioni (Osimo); Alessandro Andolfi, Andolfi imballaggi (Sant’Elpidio a Mare); Franco Cervellini, Cervellini Elettromeccanica (Civitanova Marche); Giovanni Clementoni, Clementoni Spa (Recanati); Sandro Pergolesi, Cristianpack (Osimo); Gianluca Garofoli, Garofoli Group (Castelfidardo); Lorena Lardini, Lardini Spa (Filottrano); Pietro Vittori, Manifattura Italiana Tabacco Spa (Chiaravalle); Andrea e Chiara Morandi, Morandi Group agenzia marittima (Ancona); Giovanni Passarelli, Passarelli bibite (Cingoli); Giorgio Fanesi, Pluservice sistemi gestionali smart mobility (Senigallia); Mauro Galassi, Sige Spa componenti e accessori per mobili (Polverigi); Giuseppe Zagaglia, Azienda Agricola Zagaglia (Osimo); Marco Zannini, Zannini Group minuterie metalliche (Castelfidardo).

Rappresentanti amministrazioni comunali presenti:

Antonio Bravi, Sindaco di Recanati (Mc); Alessio Pignotti, Sindaco di Sant’Elpidio a Mare (Fe); Massimo Romani, Sindaco di Massignano (Ap), Tonino Maurizi, Vicesindaco Montefiore dell’Aso (Ap), Angelo Eliantonio, Assessore attività produttive Comune di Ancona; Cinzia Caimmi, assessore attività produttive Comune di Chiaravalle (An); Gabriele Cameruccio, Assessore urbanistica Comune di Senigallia (An).