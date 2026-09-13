In casa Essence Hotels Fano si è conclusa una settimana intensa

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Fano (PU) – Dopo il ritiro in terra toscana e i primi allenamenti nella tana del Palas Allende, ecco i primi allenamenti congiunti. Si è cominciato con il test di Grottazzolina, prossima sfidante dei virtussini in campionato. Bella sfida tra due squadre che saranno certamente tra le protagoniste in serie A2. Primo parziale molto combattuto, andato ai padroni di casa della Yuasa Battery che poi si sono ripetuti nel secondo set. Reazione fanese nei due parziali successivi con il bulgaro Karyagin (14) e Trillini (7 muri) protagonisti. Successivamente l’Essence Hotels si è esibita in casa contro Osimo, con coach Bonitta che ha potuto provare tutti i ragazzi a disposizione. Un buon test (finito 2-2) che ha messo in evidenza i progressi di alcuni giovani, tra i quali Davide Boschini autore di 17 punti.

Infine test di prestigio contro le Cucine Lube Civitanova, match conclusosi a favore dei fanesi per 3 a 1 (27-25, 22-25, 25-16, 27-25). Civitanova, senza diversi giocatori impegnati con le varie nazionali, ha schierato Zoppellari-Gardini, Polo-Gargiulo, Hetman-Gatto, Bisotto libero. L’Essence Hotels ha risposto con Bisotto-Pinali, Karyagin-Cattaneo, Tondo-Trillini, Benedicenti libero. Gara equilibrata nel primo parziale, poi nel finale Gargiulo permette ai suoi di allungare (22-24) ma i padroni di casa sono bravi a reagire con l’ace di Tondo, due punti di Karyagin ed un muro vincente di Trillini.

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Le Cucine Lube comunque sono pienamente in gara e guidano il secondo parziale, conclusosi con il muro di Gargiulo. Terza frazione dominata dai virtussini che, con 6 ace e 5 muri, prendono il largo. Molto bene Matteo Meschiari, autore delle battute che hanno creato il break. Ultimo set con spazio alla panchina e tra le file fanesi Davide Boschini è risultato il più intraprendente. L’opposto Giulio Pinali analizza questa fase della stagione: “Bene il ritiro in Toscana, c’è tanto affiatamento e lo riusciamo con tanto entusiasmo anche a trasmettere negli allenamenti. Il gruppo è nuovo e stiamo cercando i nostri equilibri, questi allenamenti congiunti ci stanno aiutando molto”.

Gli fa eco lo schiacciatore Claudio Cattaneo: “Settimana positiva – afferma Cattaneo – c’è stata anche l’opportunità di far giocare anche i ragazzi della panchina. Con la Lube test importante e soprattutto giocato nel nostro Palas dove oggi sono accorsi in tanti. Spero veramente che in stagione ci sosterranno e ci seguiranno”.