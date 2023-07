In casa SCD Alma Juventus Fano un campione regionale, l’allievo Luca Nicoloso

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – E’ la maglia di campione regionale che si mette indosso Luca Nicoloso ad impreziosire un altro intenso weekend della SCD Alma Juventus Fano, in prima linea nell’organizzazione della 2^ “Rossini-Raffaello” Pesaro-Urbino – 2° Memorial “Marco Ragnetti”. Proprio in questa manifestazione che ricorda anche il compianto quindicenne portacolori arancio-aragosta, tragicamente scomparso a marzo dello scorso anno, Nicoloso ha ottenuto il prestigioso riconoscimento marchigiano giungendo quindicesimo assoluto in una competizione riservata agli Allievi con ben 150 partecipanti al via provenienti pure da Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Toscana, Umbria e Veneto.

In una gara durissima, caratterizzata dal gran caldo, i ragazzi dei DS Filippo Beltrami e Samuele Mancinelli sono stati bravi specialmente con Tommaso Buscaglia ed Edoardo Tesei a controllare sempre la testa del gruppo, permettendo al compagno di squadra Tommaso Arduini di compiere una bella fuga di circa 22-24 km assieme ad un laziale. Alla fine a spuntarla è stato però il folignate Mattia Gagliardoni Proietti, mentre Nicoloso si è appunto piazzato quindicesimo generale e primo tra i corridori delle Marche.

E a conferma dell’eccellente lavoro che si sta svolgendo da parte della società del presidente Graziano Vitali sono arrivate le convocazioni per i campionati italiani Allievi indirizzate ad Alessandro Baldelli, Giacomo Sgherri ed allo stesso Nicoloso, che domenica 9 luglio a Darfo Boario Terme (BS) costituiranno la metà esatta della formazione marchigiana. In precedenza Buscaglia e Tesei avevano gareggiato a Forlì, dove solo quest’ultimo si era qualificato per la finale dell’unica prova in programma rappresentata dalla corsa a punti senza tuttavia riuscire a classificarsi nella top ten. Al Velodromo “Glauco Servadei” erano di scena anche gli Esordienti del DS Gabriele Gorini, impegnati nel Gran Premio Comaco valido quale 2^ appuntamento del Trofeo Superpistard 2023. Ottima la prestazione di Youssef Dahani, sesto dopo velocità, corsa a punti e finale.

Dahani si è poi ripetuto a Sala di Cesenatico (RN), nel giorno del suo quattordicesimo compleanno, persino migliorandosi col suo quarto posto in volata tra i 2° Anno. Tra i 1° Anno le andature basse hanno invece causato diverse cadute: una ha purtroppo indotto Gianmarco Lucarelli al ritiro al terzo giro, mentre un’altra a 150 metri dal traguardo ha impedito a Kevin Piccioli di dire la sua nello sprint decisivo. In compenso i fanesi hanno riportato a casa diversi podi grazie ai Giovanissimi del DS Giovanni Ambrosini, che correvano nello splendido circuito cittadino di Monte San Vito (AN) in un evento organizzato dal Pedale Chiaravallese. Seconda vittoria di fila per Marco Ringhini tra i G3, di rilievo inoltre l’argento per Ginevra Agostini tra le G1, di Sami Dahani tra i G4 e di Riccardo Agostini tra i G6. In quest’ultima categoria da segnalare comunque anche il piazzamento di Guido Pieracci, che ha chiuso in quarta posizione.

Prossimi impegni

sabato 8 luglio:

Giovanissimi a Chiarino ( MC)

Esordienti ed Allievi a Corropoli (TE)

domenica 9 luglio:

Esordienti ed Allievi a Sant’Egidio alla Vibrata (TE)