Mombaroccio (PU) – Nuovo appuntamento per la rassegna IN / QUIETI LUOGHI, musica inusuale in posti inusuali, patrocinata e cofinanziata dalla Regione Marche, ideata da Biblioteche CoMeta, Associazione collettivo Re-Public e Associazione Banda Musicando, con la volontà di portare la musica di natura sperimentale, autoriale, indipendente, all’interno degli spazi che divulgano e custodiscono la cultura, attraverso concerti itineranti nei cortili delle biblioteche e nelle frazioni dei Comuni di San Costanzo, Colli al Metauro, Mombaroccio, San Lorenzo in Campo e Montelabbate. Mercoledì 4 agosto, alle ore 21.30, lo splendido giardino di Palazzo Del Monte, nel centro storico di Mombaroccio, farà da cornice al concerto degli Esterina, band toscana attiva dal 2008 considerata dalla critica musicale una delle voci più originali del panorama indie italiano. La loro produzione si muove tra canzone d’autore e post-rock, coniugando suoni vintage con l’elettronica, con un’estrema cura per le parole e attenzione alle storie minori. Il gruppo è formato da Fabio Angeli, voce e chitarra, Massimiliano Grasso, piano, tastiere ed elettronica, Giovanni Bianchini alla batteria, Daniele Pacini al basso, e Luca Giometti, chitarra, tastiere ed elettronica. La band ha all’attivo quattro album, “Diferoedibotte”, “Come Satura”, “Dio ti salvi”, “Canzoni per esseri umani”.

Curiosa e significativa l’origine del nome del gruppo. “Esterina è un nome di donna, diminutivo di un nome ormai poco diffuso, se non nelle persone anziane che il caso vuole ‘zittelle’ (nubili) o vedove. In ogni paese delle nostre parti se c’è una Esterina è sola. Per questo noi la definiamo nella nostra biografia ‘una donna minore’. È una scelta di ‘sconsuetudine’ e indipendenza dai ‘battesimi’ roboanti dell’immaginario rock dove spesso le band cercano nel nome una sintesi improbabile e/o ‘agiografica’ della loro attitudine. Esterina è anche la prima parola e il soggetto della poesia “Falsetto” di Eugenio Montale […] oltre che un film di Carlo Lizzani in cui si racconta la storia di una ragazza (Esterina) che, nell’Italia dell’immediato dopo guerra, vuole scappare dalla campagna per la città.”

L’evento del 4 agosto, in cui la band si esibirà nella formazione a due con il cantante, Fabio Angeli, alla chitarra e voce, e Massimiliano Grasso alla fisarmonica e glockenspiel, è patrocinato dalla Regione Marche e dal Comune di Mombaroccio. La rassegna IN / QUIETI LUOGHI proseguirà il 26 agosto con l’ex voce dei C.O.D. NANO a Montelabbate. Ogni appuntamento della rassegna è inoltre trasmesso in streaming sulla pagina Facebook di CoMeta Biblioteche.

IN / QUIETI LUOGHI è un sogno che si avvera, le biblioteche fanno rumore. Continuate a unirvi alla festa!

L’ingresso è gratuito, i posti sono limitati e la prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteche.cometa@gmail.com o al 3485234732 (anche WhatsApp). L’ingresso è consentito rispettando tutte le misure di sicurezza previste. Info: Biblioteca Comunale di Mombaroccio “Guidubaldo del Monte” piazza Barocci 2 – Mombaroccio (PU) – Cellulare 3485234732

mail: biblioteche.cometa@gmail.com www.sistemabibliotecariocometa.it facebook.com/biblioteche.cometa instagram.com/cometa_biblioteche