Inaugurata a Calcinelli la palestra “Ciancamerla” dopo il restyling

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Colli al Metauro (PU) – È stata inaugurata oggi, domenica 4 ottobre, la palestra polifunzionale “Claudio Ciancamerla” di Calcinelli, che torna a disposizione della scuola, delle società sportive e dell’intera comunità al termine di un importante intervento di riqualificazione. Alla cerimonia, insieme al Sindaco Pietro Briganti e alla Giunta comunale, hanno preso parte il Presidente della Provincia Alberto Alessandri, il Vicepresidente della Regione Marche Enrico Rossi e il consigliere regionale Nicola Barbieri, oltre ai rappresentanti del mondo scolastico e sportivo e ai cittadini intervenuti.

L’intervento principale ha comportato un investimento complessivo di 1 milione e 755 mila euro, di cui 700 mila euro ottenuti attraverso il bando nazionale “Sport e Periferie”. Per gli interventi di efficientamento energetico è stata inoltre presentata al GSE una richiesta di contributo pari a 363 mila euro. A queste somme si aggiungono oltre 41 mila euro per nuovi arredi e attrezzature sportive, oltre alle ulteriori dotazioni destinate agli spogliatoi. I lavori hanno interessato in maniera profonda la struttura attraverso l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico, la riqualificazione funzionale e l’eliminazione delle barriere architettoniche, restituendo alla comunità una palestra più sicura, efficiente, accessibile e completamente rinnovata. Particolarmente significativa è la classificazione della Ciancamerla come edificio strategico di classe IV. La palestra, oltre alla propria funzione scolastica e sportiva, potrà quindi rappresentare un punto di riferimento per la comunità anche in caso di calamità ed emergenze.

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«Oggi non inauguriamo semplicemente una palestra ristrutturata – sottolinea il Sindaco Pietro Briganti – ma restituiamo alla comunità una struttura profondamente rinnovata, destinata a servire il nostro territorio per molti anni. Torna ai bambini della scuola, ai ragazzi, alle società sportive, alle associazioni e alle famiglie e, grazie alla sua classificazione come edificio strategico, assume anche un ruolo importante per la sicurezza della nostra comunità. È stato un percorso impegnativo, ma vedere oggi questa palestra nuovamente piena di giovani, sport e famiglie rappresenta il risultato più bello del lavoro svolto».

Nel corso della cerimonia il Sindaco ha ringraziato i progettisti, i tecnici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’intervento, con un particolare riconoscimento all’Ufficio Lavori Pubblici del Comune, che ha seguito il complesso percorso dell’opera fino alla sua conclusione. Un ringraziamento è stato rivolto anche alla scuola, alle società sportive e alle famiglie per la collaborazione e la pazienza dimostrata durante il periodo di indisponibilità della palestra.

Al termine dell’inaugurazione si è svolta la presentazione della società di pallavolo APAV, realtà sportiva fortemente radicata nel territorio e capace di coinvolgere tanti giovani attraverso lo sport e i suoi valori. L’APAV ha curato anche l’allestimento della palestra per l’inaugurazione e per la successiva presentazione societaria, contribuendo alla riuscita della giornata.

«All’APAV va il nostro ringraziamento per quanto fa quotidianamente, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche educativo e sociale. Società come questa rappresentano una risorsa preziosa per la nostra comunità, perché offrono ai nostri ragazzi occasioni di crescita, aggregazione e condivisione», ha aggiunto il Sindaco.

Una conclusione particolarmente significativa per una giornata che segna il ritorno della Ciancamerla alla sua funzione più naturale: essere un luogo vivo, quotidianamente vissuto dai giovani, dalla scuola, dallo sport e dall’intera comunità di Colli al Metauro.