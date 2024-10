Inaugurata la nuova ala della scuola primaria di San Giorgio di Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

Terre Roveresche (PU) – Si è tenuta alla presenza dell’assessore regionale alle infrastrutture e ai lavori pubblici, Francesco Baldelli, la cerimonia d’inaugurazione degli importanti lavori di ampliamento della scuola primaria del municipio di San Giorgio di Pesaro. Un intervento che ha consentito di mettere a disposizione degli alunni tre nuovi grandi ambienti, utilizzabili come aule e laboratori didattici, e un’ampia sala mensa, oltre ai necessari locali di servizio. L’opera, per un totale di circa 400 metri quadrati, realizzata con tecniche tali da garantire un ridotto consumo energetico e il recupero delle acque piovane, è stata finanziata per 855mila euro dalla Regione Marche, in base alla legge statale 107/2015 sul sistema nazionale di istruzione e formazione. A queste risorse, il Comune di Terre Roveresche ha aggiunto fondi propri per 90mila euro per i lavori di completamento, arredi, sistemazione degli spazi esterni e forniture didattiche.

La primaria in oggetto, ubicata lungo la centrale via Garibaldi, ospita 81 alunni residenti nei municipi di San Giorgio di Pesaro e di Piagge e fa parte dell’istituto comprensivo “Gio’ Pomodoro”.

Pubblicità

“La scuola svolge un ruolo essenziale per la formazione e per la crescita culturale, psicologica e sociale dei nostri bambini, promuovendone la responsabilità, l’autonomia e la cittadinanza attiva – ha evidenziato il sindaco Antonio Sebastianelli -. Tra le nostre priorità c’è quella di mettere a disposizione degli alunni strutture sicure, accoglienti e in grado di supportare al meglio il lavoro di grande responsabilità degli insegnanti. E proprio in quest’ottica si colloca anche la realizzazione in corso d’opera nel municipio di Piagge del polo scolastico 0-6 anni. Ringrazio l’assessore regionale Francesco Baldelli per l’attenzione che ha sempre posto verso l’universo scuola e le sue esigenze”.

Il dirigente dell’istituto comprensivo “Gio’ Pomodoro”, Paolo Sterlicchi, ha aggiunto: “Oggi non inauguriamo un edificio, ma un luogo di intreccio di relazioni, emozioni e cultura”.

L’assessore Baldelli, da parte sua, ha sottolineato: “Oggi è un bel sabato per questa amministrazione, per il Comune, la Provincia e l’intera Regione. Siamo di fronte a un investimento strategico. Le scuole sono infrastrutture fondamentali per il territorio; realtà imprescindibili, come le strade e la sanità, se si vuol difendere in modo efficacie i piccoli centri che costituiscono in gran parte le Marche”. A impartire la benedizione, davanti alla giunta comunale al completo, a diverse autorità e a numerosi alunni coi loro genitori, è stato il parroco monsignor Giacomo Mura.