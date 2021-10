Inaugurato il Cinema-Teatro “G. Branca” a Sant’Angelo in Lizzola

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco della Città di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli comunica che sabato 2 ottobre 2021 è stato ufficialmente inaugurato a Sant’Angelo in Lizzola il Cinema Teatro “Giovanni Branca” dopo i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza che l’hanno interessato alla presenza del Vicepresidente del Consiglio della Regione Marche Andrea Biancani e del Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino Giuseppe Paolini.

Dopo il taglio del nastro e l’Inno Nazionale eseguito dal Corpo Bandistico “G. Santi” Colbordolo di Vallefoglia che ha intrattenuto con un concerto il pubblico presente con l’esecuzione di alcuni brani tradizionali più celebri della cultura musicale italiana, il Sindaco ha ringraziato il Vice Presidente Biancani e il Presidente Paolini per la loro presenza ed il loro interessamento evidenziando l’importanza che l’opera andrà a ricoprire a servizio delle frazioni collinari di Sant’Angelo in Lizzola e di quelle confinanti del Comune di Pesaro di Monteciccardo e di Ginestreto.

L’Amministrazione Comunale di Vallefoglia, prosegue il Sindaco, si sta attivando per inserire la struttura nel circuito dei teatri provinciali e, in collaborazione con la Pro Loco Prosantangelo che la gestirà, sta predisponendo un programma per la realizzazione di eventi culturali, cinematografici, teatrali, musicali e di danza oltre che ad essere utilizzata per lo svolgimento di varie attività didattiche e scolastiche.

Siamo particolarmente soddisfatti, conclude il Sindaco, di aver completato tali lavori ed essere riusciti a restituire alla collettività una struttura così indispensabile che si presta alla realizzazione di molteplici iniziative che contribuiranno sicuramente ad accrescere la cultura e la socializzazione nel nostro territorio.