Inaugurato il Motorshow di Fano

Fano (PU) – Partenza a tutto gas per il Motorshow di Fano. Il rumore ci piace, il rumore di Fano e delle Marche che corrono veloci verso lo sviluppo.

“Insieme al Sindaco Serfilippi e al collega Stefano Aguzzi abbiamo appena inaugurato un evento capace di attrarre migliaia appassionati e curiosi e che rinnova la vocazione motoristica della nostra provincia”. Queste le dichiarazioni dell’Assessore regionale Francesco Baldelli.

“Siamo in un contesto, quello del CODMA, – evidenzia Baldelli – strategico per Fano, per tutta la valle del Metauro e per il territorio provinciale. Sede tra gli altri della Protezione Civile, spazio di cittadinanza funzionale a belle iniziative come quella appena iniziata e che si proporrà per tutto il fine settimana. Il Codma oggi è diventato un circuito per i nostri piloti e per quelli che hanno raggiunto Fano dal resto d’Italia”.

“Per questo – precisa ancora l’assessore – come Giunta Acquaroli abbiamo investito sul CODMA oltre 1,35 milioni di euro per il rifacimento dei piazzali esterni, delle pavimentazioni ed il recupero dell’edificio polifunzionale. Salvaguardia e valorizzazione delle infrastrutture strategiche: per Fano e per le Marche”.

“Complimenti agli organizzatori – conclude Francesco Baldelli – perché i ricavi delle offerte all’ingresso sarà devoluto alla protezione civile. Ed inoltre domenica si terranno attività dedicate alla moto e autoterapia per bambini diversamente abili. Motori, solidarietà e turismo, queste sono le Marche che ci piacciono”.