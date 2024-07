Infrastrutture: incontro al Mit con il Ministro Salvini

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – Questa mattina al Mit si è tenuto un incontro significativo tra il Ministro delle Infrastrutture e Vice Premier Matteo Salvini, il Presidente della Commissione Agricoltura Mirco Carloni, il Sindaco Luca Serfilippi e l’Assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Ilari. Durante la riunione, sono stati affrontati diversi temi di importanza per la città e il territorio, con il Ministro che ha dimostrato la massima disponibilità a collaborare per lo sviluppo della comunità.

Tra i principali argomenti discussi, spiccano la Fano-Grosseto e altre infrastrutture strategiche per la città. Salvini ha sottolineato la positiva collaborazione con la Regione Marche, facendo così riferimento all’arretramento della ferrovia e all’allocazione dei fondi di sviluppo e coesione per la variante a sud di Fano. Il confronto ha anche permesso di esaminare opere specifiche per il rilancio di Fano, come il porto, l’aeroporto e altre infrastrutture stradali rilevanti per la città.

“È stato un primo incontro molto positivo – hanno commentato il sindaco Serfilippi e l’assessore Ilari – ringraziamo il Presidente Commissione Agricoltura Mirco Carloni e il Vice Premier Salvini per l’attenzione mostrata. Speriamo che presto il Ministro Salvini possa essere nella nostra città”.