Inserimento lavorativo dei disabili, convegno sul “Disability manager”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Il Disability Management è un orientamento gestionale che si focalizza sulla persona con disabilità e sulla sua valorizzazione nel mondo del lavoro. Il tema, diffuso in molte aziende, è al centro di un convegno di due giorni, “Oltre la disabilità: il Disability manager” in programma a Fano venerdì 16, (ore 17 – 20), e sabato 17 febbraio (ore 9,30 – 12,30), nella Mediateca Montanari MEMO, in Piazza Pier Maria Amiani. Ad organizzarlo, l’associazione Agfi – Genitori e Figli per l’inclusione, con Asi Pesaro Urbino e Anffas di Fano, in collaborazione del Comune di Fano e il supporto di CSV Marche Ets nell’ambito dei percorsi di formazione partecipata.

Spiegano gli organizzatori: “Il convegno sarà l’occasione per riflettere, alla luce di importanti novità, sul Disability Manager, figura di mediazione per favorire l’inserimento lavorativo del disabile”. L’incontro prevede la partecipazione di esperti di settore, su temi quali le buone pratiche di inclusione, i suoi strumenti in supporto e le leggi sulla disabilità. Partecipano esperi del tema quali il sociologo Flavio Nucci, il coordinatore dell’Ats1 Roberto Drago, il direttore Uoc Pesaro Paolo Marchionni, Francesca Salis dell’Università di Macerata. L’incontro, a partecipazione gratuita, si rivolge soprattutto alla cittadinanza e a tutti i soggetti attivi per il mondo delle disabilità. Nei prossimi mesi Agfi attiverà un corso di formazione per Disability Manager, con il contributo di Istituzioni, esperti e aziende.

Pubblicità

Ufficio stampa CSV Marche: Marco Benedettelli, telefono 3492946988