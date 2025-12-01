“Intelligenza Artigiana”: oltre 1.400 presenze all’evento di Confartigianato

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Un Auditorium Scavolini al completo, con la presenza di oltre 1400 persone, ha accolto ieri pomeriggio l’evento “Intelligenza Artigiana – Storie di Valore”, organizzato da Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino per celebrare l’eccellenza delle micro e piccole imprese del nostro territorio e per offrire alla cittadinanza un importante momento di approfondimento legato al mondo della persona, alle famiglie e ai giovani. Ospiti d’eccezione della serata sono stati Daniela Lucangeli, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’Educazione all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento e Giuseppe Lavenia, psicoterapeuta e divulgatore scientifico, che hanno conquistato il pubblico presente.

“L’evento è un regalo che Confartigianato ha voluto fare alla città di Pesaro e a tutto il territorio provinciale – dicono Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino -. Quello della provincia di Pesaro e Urbino è un territorio molto vitale dal punto di vista imprenditoriale, ma crediamo che non possa esserci una sana economia senza che ci sia anche una comunità viva. Per questo, oltre a supportare le imprese dal punto di vista dei servizi, come Associazione è nostra intenzione porci sempre più come attore sociale, cercando di offrire una visione, ma anche strumenti e proposte che possano aiutare e guidare le persone, le famiglie e le comunità ad affrontare le complessità del nostro tempo. Le nuove generazioni sono al centro di questa nostra attività. Loro rappresentano il presente e il futuro del nostro Paese. E’ a loro che dedichiamo la nostra attenzione, con il preciso intento di sostenerle nel percorso di crescita umano e professionale ed aiutare i nostri ragazzi ad appassionarsi alla vita. Investire nel loro percorso evolutivo, educativo e di formazione ci permetterà di guardare al futuro con fiducia”.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pesaro, si è aperto con un omaggio all’imprenditoria artigiana del nostro territorio. Sul palco dell’Auditorium Scavolini, coordinati dal giornalista èTVMarche, Maurizio Socci, sei imprenditori della nostra provincia hanno raccontato le loro “Storie di Valore”. Storie di eccellenza, di innovazione, di creatività, storie di micro e piccole imprese che hanno saputo distinguersi e portare alto il valore del Made In Italy nel mondo. A portare la loro voce sono state le imprese: Severino & Son Hospitality, L&G Film Studios, Benedetta Pagnoni, Cinabro Restauro di Maria Veronica Soro, Cecchini Italia e Imperfezioni di Carta di Arianna Esposito.

A seguire, dopo la proiezione di un video che ha raccontato le numerose iniziative realizzate da Confartigianato in questi anni, a salire sul palco è stato Ario Costa, referente Confartigianato Imprese per il terzo settore, che ha parlato dell’importanza di costruire e tessere relazioni di valore tra il mondo dell’impresa e quello delle realtà sociali presenti sul territorio. Poi i saluti istituzionali di Graziano Sabbatini, Presidente Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, di Marco Pierpaoli, Segretario Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino e Andrea Biancani, Sindaco di Pesaro.

A seguire l’attesissimo talk che ha visto protagonisti Daniela Lucangeli e Giuseppe Lavenia, coordinato dal caposervizio della redazione di Pesaro del Resto del Carlino, Roberto Fiaccarini. Un importante momento di approfondimento e confronto sul tema del benessere psicologico e digitale della persona ed in particolare delle giovani generazioni e dell’importanza di creare relazioni, solidarietà, cooperazione e valori condivisi per il bene dei ragazzi ma anche dell’intera comunità.

A chiudere una serata ricca di emozioni è stata la cerimonia di premiazione di ben 90 imprese del territorio che in questi anni si sono contraddistinte per fedeltà associativa. Un momento che ha permesso di rendere omaggio a tantissimi artigiani e dimostrare l’apprezzamento di Confartigianato per il loro impegno, passione e costanza dimostrati nel corso degli anni.