Interesse e partecipazione: 100 studenti dell’Alberghiero di Pesaro al Talent Day Fipe Confcommercio

Pesaro – Favorire e facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro: questo l’importante obiettivo del Talent Day ideato da Fipe-Confcommercio, la Federazione italiana dei Pubblici Esercizi, che si è svolto all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. Una mattinata stimolante e partecipata, con circa 100 ragazzi delle classi quinte, che ha visto prima gli interventi degli organizzatori, di esperti e di professionisti del settore alberghiero e della ristorazione, quindi l’incontro tra imprenditori e studenti.

Dopo i saluti del vice preside dell’Istituto Rita Ortolani, che ha sottolineato la proficua collaborazione con Confcommercio e l’importanza di eventi come questo, ha introdotto i lavori il vicepresidente di Confcommercio Marche Nord Barbara Marcolini: “Anche quest’anno abbiamo aderito a questa importante iniziativa, convinti che sia un’occasione preziosa per lo sviluppo presente e futuro di un comparto chiave per il Paese. Con il Talent Day promuoviamo il mercato del lavoro del futuro, facendo dialogare i diversi attori e facilitando l’incontro tra domanda e offerta, mettendo in luce, allo stesso tempo, le potenzialità che il comparto offre. Un grande ringraziamento va all’Istituto Alberghiero per la collaborazione e a tutti gli imprenditori presenti. Dovete sognare – ha concluso Marcolini rivolgendosi agli studenti – noi crediamo in voi!”

Ad aprire gli interventi Luciano Cecchini, vicepresidente regionale di Federalberghi: “Le scuole professionali preparano al mondo del lavoro, dovete essere orgogliosi di frequentare un istituto come l’Alberghiero. Serve personale specializzato e ben formato, fatevi trovare pronti”.

Ha quindi preso la parola il presidente dell’associazione Ristoratori-FIPE Marche Nord Mario Di Remigio: “Questa è una scuola che vi apre tante porte, quando uscite avete il mondo a portata di mano. Serve disponibilità, applicazione e passione. Le occasioni sono tante, sfruttatele”.

Un plauso agli organizzatori dal presidente provinciale di Federalberghi Paolo Costantini: “Un momento stimolante, prezioso e formativo, penso al focus sugli aspetti contrattuali. Voi ragazzi siete il futuro del settore turistico, un comparto in continua crescita, ed è importante avere più strumenti e nozioni possibili per orientarsi e formarsi al meglio”.

Stimolante l’intervento di Marco Filippetti, presidente di Apa Hotels Pesaro: “Nel settore dei servizi il rapporto umano è l’aspetto prioritario e sempre rimarrà fondamentale nonostante tecnologia e intelligenza artificiale. Il nostro è un settore complesso, serve passione e tanto impegno. Questa scuola riveste un ruolo molto importante, fate tesoro degli insegnamenti che tanto vi saranno utili nel mondo del lavoro”.

La responsabile del servizio paghe di Confcommercio e consulente del lavoro Arianna Balestrieri ha illustrato le normative dei contratti di lavoro stagionali e annuali per il settore Horeca, quindi la presentazione di una start-up innovativa “I’m here” che ha suscitato molto interesse. Favorire contatti tra imprenditori e lavoratori qualificati nel settore del turismo e velocizzare la ricerca di personale. È questo l’obiettivo della piattaforma digitale pensata per il settore Horeca (hotel, ristoranti, bar), sia per chi cerca personale e chi di un’occupazione, frutto della collaborazione di quattro giovani professionisti di Cattolica: Alessandro Franca, Federico Morreale, Gianluca Baronchelli e Matteo Filippini.

A concludere i lavori il direttore di Confcommercio Marche Nord Agnese Trufelli: “Il Talent Day è un’occasione straordinaria che permette di accogliere in un unico luogo scuole, giovani in cerca di lavoro, professionisti, esperti, agenzie per la somministrazione e imprenditori che hanno bisogno di personale. Anche quest’anno interesse e partecipazione sono stati ottimi e siamo convinti che nasceranno importanti opportunità sia per chi cerca un’occupazione che per chi offre lavoro”.

Nella seconda parte della mattinata le aziende del settore hanno incontrato i ragazzi dell’Istituto Alberghiero dei vari indirizzi. Colloqui dai quali potranno nascere collaborazioni lavorative per la imminente stagione turistica.