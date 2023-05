Itinerario Di-Vino: alla scoperta di Carpegna e Apecchio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dopo la bella serata andata in scena ieri da Gibas, lungo la Strada Panoramica dove, oltre ad un panorama mozzafiato, gli avventori hanno potuto degustare prodotti del territorio accompagnati da vini marchigiani, Itinerario DiVino continua il suo viaggio nel mondo del buon cibo e delle etichette del territorio grazie al progetto Marche&Wine della Regione Marche.

Giovedì 11 maggio sarà il ristorante Silvana in Carpegna (G.O. Falconieri, 7) il protagonista dell’evento con inizio sempre alle 20,30. Si partirà con Prosciutto San Leo dop con frutti di bosco e Crostolo di Carpegna e Uovo in camicia su vellutata di patata rossa di Sompiano e tartufo nero estivo. Tagliatelle al matterello con funghi Prugnoli come primo e come secondo Faraona disossata ripiena e ortaggi al vapore. La chiusura della cena è affidata alla Zuppa inglese alle amarene di Cantiano.

I vini in abbinamento: Brut rosé “Isabecta” Tenuta Santi Giacomo e Filippo; Incrocio Bruni 54 “Bellantonio” Tenuta Santi Giacomo e Filippo; Verdicchio dei Castelli di Jesi riserva “Plenio” Umani Ronchi; Marche Rosso “Bartis” Az . Agricola Fiorini; “Vino di visciole” Az. Agricola Mauri.

Il costo della serata è di 35 euro a persona. Per info e prenotazioni 366.9789494.

L’ultimo appuntamento della settimana è in programma venerdì 12 maggio (ore 20,30) ad Apecchio al Civico 14+5 (via Dante Alighieri 19). Una serata che inizierà con 3 antipasti: Caciotta d’Urbino e gelatina rossa alla di birra di Apecchio, Crostino caldo con paté di fegato e Coradella di agnello con ciaccia cotta sul forno a legna. Come primo saranno serviti dei Cappellacci verdi con crema di tartufo e pancetta croccante mentre come secondo ci sarà Agnello fritto con gratin di verdure. Al termine del menù Bostrengo di Apecchio (De.C.O. 02) e Frattaglie di Bastoncello di Apecchio con mousse di ricotta al Varnelli.

La serata prevede in abbinamento due birre artigianali rosse dell’azienda Amarcord e dell’azienda Collesi ma anche Verdicchio Dei Castelli Di Jesi Doc Classico Superiore Casal Di Serra -dell’Azienda Umani Ronchi, Lacrima Di Morro D’alba Doc Dasempre Del Pozzo Buono dell’Azienda Vicari e Bianchello Del Metauro Superiore Doc San Leone dell’Azienda Cignano.

Il costo del menù è di 30 euro a persona. Per info e prenotazioni 338.9769898.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito dallavignaallatavola.marcheandwine.it o sui canali social Facebook e Instagram di Itinerario DiVino.