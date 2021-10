Itinerario Di-Vino fa tappa al Rossini Bistrot di Pesaro

0 Condividi Facebook Twitter

La settimana di Itinerario Di-Vino, il viaggio enogastronomico che esalta i piatti della cucina tradizionale in abbinamento alle cantine del territorio, prende il via domani (martedì 26 ottobre) con la serata in programma alle ore 20 al Rossini Bistrot (via Passeri 80 a Pesaro).

Il menù degustazione proposto dal Rossini Bistrot è in “Crescendo Rossiniano” e prevede: Scarpetta di Cenerentola, Potage di quaglia alla Rossini e Olive all’ascolana dell’Antica Macelleria Mandozzi (AP) accompagnati da Spumante Brut Bio “Selvabolle” – Selvagrossa. A seguire Uovo alla Conte Ory con Bianchello del Metauro Superiore Doc “Gessara” – Vitali 2019. Come primo ci saranno Tortellini ripieni di Mortadella Favola del salumificio Mec Palmieri (MO), crema di Parmigiano Reggiano 24 mesi e tartufo nero del Montefeltro in abbinamento con Marche Bianco IGT “Clochard” – La Calcinara 2019. Il Filetto di manzo alla Rossini, con foie gras d’anatra, salsa Périgord e tartufo nero sarà invece accompagnato da Rosso Piceno Superiore Doc – La Valle del Sole 2018. Per concludere Torta Guglielmo Tell, Crostata alle amarene di Cantiano e Albicocche all’algerina servite insieme ad Ambreo del Grifoglietto – Villa ligi 2003.

Il costo della serata è di 55 euro a persona. Per info e prenotazioni 0721 1861143

Itinerario Di-Vino è un viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio promosso grazie al bando “Marche: dalla vigna alla tavola” con il contributo della Regione Marche e il coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

L’organizzazione è della Nuova Associazione dei Ristoratori Marche Nord di Confcommercio. Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.associazioneristoratorimarchenord.it o sui canali social Facebook e Instagram.