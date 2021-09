Itinerario Di-Vino: il viaggio enogastronomico inizia da Pergola con l’Osteria del Borgo

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Itinerario Di-Vino vi invita a partecipare al viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio promosso grazie al bando “Marche: dalla vigna alla tavola” con il contributo della Regione Marche e il coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

La Nuova Associazione dei ristoratori Marche Nord di Confcommercio ha organizzato 21 serate durante le quali saranno esaltate 55 diverse etichette di vino in abbinamento ai piatti tipici della cucina regionale. Il tutto con la guida di importanti sommelier e referenti delle stesse aziende vinicole.

Pubblicità

La prima serata è in programma mercoledì 15 settembre alle ore 20 all’Osteria Trattoria del Borgo in piazza Garibaldi 12 a Pergola. Il menù prevede come antipasto fonduta di Casciotta di Urbino, ciauscolo, frittata al tartufo in a𝘣𝘣𝘪𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 con 𝘣𝘢𝘤𝘬-𝘵𝘰-𝘣𝘢𝘴𝘪𝘤𝘴 𝘉𝘪𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘤𝘰 𝘝𝘦𝘳𝘥𝘪𝘤𝘤𝘩𝘪𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘢 2020 𝘚. 𝘉𝘢𝘳𝘣𝘢𝘳𝘢

Il 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘰 𝘛𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘉𝘪𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘚𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 2020 della 𝘊𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘔𝘰𝘳𝘦𝘭𝘭𝘪 accompagnerà le linguine di Campofilone al tartufo mentre il 𝘗𝘢𝘳𝘭𝘦𝘯𝘨𝘰 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘦𝘱𝘶𝘭𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰 della 𝘊𝘢𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢 𝘝𝘪𝘭𝘭𝘢 𝘓𝘪𝘨𝘪 sarà servito in abbinamento con il filetto di vitello al camino con contorno di patate arrosto. A seguire sorbetto alla visciola. Il costo della serata è di 35 euro ed è possibile prenotare al numero 0721 735736.

L’Osteria del borgo è un ristorante che propone piatti tipici della cucina marchigiana e pergolese. Assieme al B&B Angeli del Borgo garantisce accoglienza ed intrattenimento a tutti i viandanti alla ricerca di gusto e paesaggi da ammirare. Dal 2014 l’osteria garantisce anche un servizio catering per ogni tipo di evento o cerimonia.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.associazioneristoratorimarchenord.it o sulla pagina Facebook Itinerario Di-Vino.