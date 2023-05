Itinerario DiVino: da Farina degustazione di pizze abbinate a vini marchigiani

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Il viaggio di Itinerario DiVino è ricco di appuntamenti anche questa settimana. Saranno infatti tre le tappe del progetto Marche&Wine della Regione Marche che attendono gli amanti della buona cucina e del buon bere.

La prima, in ordine di tempo, è in programma martedì 16 maggio alle ore 20 a Pesaro da Farina (via Leonardo Da Vinci 33), locale che nasce nel 2012 da un’idea di Paolo Severi. Farina è la sintesi della sua interpretazione di pizzeria contemporanea da frequentare con gli amici o in famiglia. Un percorso di degustazione completo, un’esperienza di abbinamenti tra vini locali e le nostre pizze con ingredienti delle Marche, per valorizzare sempre di più le piccole produzioni che rendono grande l’Italia.

Il menù realizzato per Itinerario DiVino prevede come antipasto un tagliere di salumi di zona con grissini di produzione del ristorante. A seguire la degustazione di tre pizze:

“Asparagi & Salsiccia” (Mozzarella fiordilatte, asparagi verdi, salsiccia nostrana, crema di pecorino, uovo bio grattugiato); “Tipo una Parmigiana” (Pomodoro bio, mozzarella fiordilatte, melanzane croccanti, Chips di pecorino stagionato, foglie di basilico fresco); “La nonna del reverendo” (Mozzarella fiordilatte, Pulled Pork,salsa verde artigianale, cipolla in agrodolce).

In chiusura sarà servita una crostata con crema e amarene di Cantiano.

I vini in abbinamento: “Estrose” Sor Rico bollicina rosata, “Incrocio Bruni 54” dell’Azienda Bruscia, “Riesling” dell’azienda Villa Ligi, “Pinot Nero” della Fattoria Mancini e Vino e visciole” dell’Azienda Morello Austera

Il costo della serata è di euro 30 a persona, è possibile prenotarsi con codice DIV16FAR sul sito www.pizzeriafarina.it. Per info0721.580451.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito dallavignaallatavola.marcheandwine.it o sui canali social Facebook e Instagram di Itinerario DiVino