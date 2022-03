IT’S Day Live, a Fano tre giorni dedicati al turismo e alle nuove tecnologie

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – La Fondazione ITS Turismo e Nuove Tecnologie-Marche ha organizzato per le giornate 7-8-9 Marzo 2022 “IT’S DAY LIVE- Dall’aula all’azienda con un approccio 4.0”- Evento di diffusione dei risultati dei bienni Formativi 2019-2021 che hanno conseguito il titolo in HOSPITALITY MANAGEMENT e in TECNICO SUPERIORE IN STRATEGIA DIGITALE E WEB E SOCIAL MARKETING PER IL TURISMO. Le tre giornate si svolgeranno in tre delle più suggestive location di Fano: Teatro della Fortuna, Mediateca Montanari e Chiesa di Santa Maria del Gonfalone. Ogni giornata è caratterizzata de eventi seminariali e laboratori didattici/laboratori d’impresa che vedranno coinvolti studenti, famiglie, docenti della scuola e della Fondazione, imprese dei settori Turismo e ICT.

All’evento collabora Confcommercio Pesaro Urbino, socio fondatore di ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche.

Pubblicità

-7 Marzo IT’S TALENT DAY (ore 9 Teatro della Fortuna) – dedicato alle classi quinte ed alle loro famiglie per far conoscere il sistema ITS e le proposte formative di Its Turismo e Nuove Tecnologie Marche. La giornata si aprirà con i saluti a cura del Presidente della Fondazione ITS Turismo e Nuove Tecnologie Marche Gabriele Marchetti e del Sindaco del comune di Fano, Massimo Seri, per proseguire con gli interventi dell’Assessore regionale Stefano Aguzzi; del Direttore Generale di Federalberghi Nazionale, Alessandro Massimo Nucara; del Presidente della CCIA della Regione Marche, Gino Sabatini; del Direttore Generale di Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord, Amerigo Varotti; del Direttore Generale del Gruppo Diba, Luca Dolcini; di Giulia Dionisio, Head of Digital & Direct Sales – Alpitour. Insieme verrà affrontato il tema “Il sistema ITS, i vantaggi e le opportunità offerte dagli Istituti Tecnici Superiori”. Seguiranno poi gli interventi di professionisti del mondo web, social, influencer, consulenti e formatori, che coinvolgeranno i giovani presenti su tematiche quali digitale, web, social e turismo esplicitando le opportunità che queste offrono, nonché le competenze maggiormente richieste dalle aziende in questi ambiti.

-8 Marzo (ore 14 Chiesa Santa Maria del Gonfalone) – IT’S TRAINING DAY- dedicato ai docenti delle Scuole Superiori e ai docenti ITS e finalizzato a far comprendere come mantenere alto il livello di attenzione dei propri studenti nelle lezioni a distanza utilizzando le tecniche di didattica attrattiva e attraverso l’utilizzo della Gamification.

-9 Marzo (ore 9 Chiesa Santa Maria del Gonfalone) – IT’S TECH DAY- dedicato alle imprese dei settori Turismo e ICT per comprendere come utilizzare gli strumenti di Intelligenza Artificiale finalizzati ad incrementare il business aziendale attraverso la personalizzazione dei propri servizi, l’individuazione del target e delle più idonee strategie di marketing per attrarre clienti.

Per poter partecipare alle tre giornate è necessaria l’iscrizione sul sito www.itsdaylive.it

L’evento si svolgerà in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid

Per informazioni: 0721/371195 – orientamento@itsturismomarche.it