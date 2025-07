0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Mercoledì 30 luglio i centri estivi JUMP sono diventati teatro di un’iniziativa speciale all’insegna dell’educazione ambientale: “J.U.M.P. – Jump Un Mondo Pulito”. Una giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla raccolta differenziata che ha coinvolto centinaia di bambini nelle province di Pesaro Urbino e Ancona. Il tutto, all’interno di un progetto ben più ampio che mira a sensibilizzare l’adozione dell’utilizzo di buone pratiche e di filosofie che i Centri JUMP sposano durante tutta l’estate come il riciclo dei pasti non consumati, l’utilizzo di materiale compostabile e infine, appunto, la raccolta differenziata.

Un’iniziativa tanto semplice quanto potente: i JUMPERS, dai più grandi fino ai più piccini, sono stati chiamati a mettersi in gioco in prima persona, ripulendo le aree che normalmente vivono durante le attività estive. Cartacce, cicche di sigaretta, plastica e altri piccoli rifiuti (selezionati e inoffensivi) sono stati raccolti con entusiasmo dai bambini, trasformando un gesto concreto in un’esperienza educativa e divertente.

La formula scelta è stata ovviamente sotto forma di gioco: ogni centro estivo è diventato un vero e proprio palcoscenico di “gara” dove, a colpi di sacchetti e sorrisi, ha vinto chi è riuscito a raccogliere più materiale possibile. L’obiettivo finale? Non solo pulire gli spazi frequentati ogni giorno, ma soprattutto imparare – divertendosi – il valore della cura del proprio territorio e dell’ambiente.

Tra i 19 centri JUMP coinvolti, anche quello di Baia Metauro che ha visto la presenza dell’assessore Loretta Manocchi, vicesindaco del Comune di Fano con delega all’Ambiente, a testimoniare l’importanza dell’iniziativa che ha unito gioco, educazione e cittadinanza attiva: “Con i bimbi ospiti del centro” afferma il vicesindaco “ho parlato di rispetto del pianeta, di raccolta differenziata e di corretto conferimento dei rifiuti, in primis della plastica. Utilizzare un momento di svago per veicolare un messaggio così importante è un metodo assolutamente vincente, perché i bambini, trovandosi in un contesto leggero, sono pronti all’ascolto più che a scuola. Le loro tante domande sono la conferma dell’attenzione rivolta alla problematica. Sono certa, come ho detto loro, che da oggi in poi si faranno ambasciatori di valori, in famiglia e con gli amici”.

“Oggi” afferma il Presidente della Cooperativa Sociale POLIS Francesca Petrini “più di 900 bambini hanno fatto quello che in realtà dovremmo fare noi grandi. L’abbandono dei rifiuti è sempre un tema attuale e molto dannoso per l’ambiente. Con questo evento speriamo di poter contribuire affinché certe problematiche vengano sempre più affrontate e risolte”.

Insomma, “J.U.M.P. – Jump Un Mondo Pulito” è stato anche quest’anno molto più di una semplice raccolta rifiuti: è un messaggio forte, lanciato dalle nuove generazioni, su quanto sia possibile fare la differenza partendo dai piccoli gesti. Un’iniziativa che conferma l’impegno dei centri JUMP non solo nel divertimento e nello sport, ma anche nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.