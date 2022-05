“Job Service Day”, ricerca del lavoro nell’ambito dell’iniziativa promossa da UNIVPM

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Una significativa e concreta opportunità per giovani neolaureati o laureandi di intercettare offerte di lavoro provenienti dal mondo delle imprese locali e, nel contempo, per allargare il proprio bagaglio conoscitivo anche fuori degli orizzonti nazionali: è questo l’obiettivo dell’iniziativa “Job Service Day” in calendario, mercoledì 25 maggio, dalle ore 09.00, nella sede della “Facoltà di Ingegneria” (Polo Montedago) ad Ancona.

Alla manifestazione, organizzata dall’Università Politecnica delle Marche (UNIVPM) e rientrante nell’ambito del tradizionale evento denominato “Job Service Univpm” – aderirà anche la Regione Marche che – con il contributo del personale dei Centri per l’Impiego del territorio provinciale di Ancona – curerà una serie di attività specialistiche, incentrate sulla ricerca attiva di lavoro in Italia o all’estero, quali, ad esempio: incrocio domanda/offerta, orientamento di base, analisi/revisione del curriculum vitae. Sarà possibile, inoltre, per tutti gli interessati, effettuare un colloquio di preselezione con i referenti delle aziende aderenti al programma o con gli orientatori e funzionari dell’Ente. Presenti all’evento anche i funzionari della Rete EURES della Regione Marche e di Europe Direct che illustreranno progettualità e misure promosse in ambito comunitario.

L’appuntamento di mercoledì fa seguito al seminario informativo online che si è tenuto, lo scorso 16 maggio, durante il quale sono stati presentati agli studenti che hanno partecipato, i principali servizi di competenza dei Centri per l’Impiego marchigiani. Con un occhio speciale anche ai nuovi canali di comunicazione sui social media lanciati, dal mese di marzo, dall’Assessorato regionale al Lavoro e alla Formazione.

Per ulteriori informazioni sull’evento è possibile consultare il sito dedicato www.careerdayunivpm.it