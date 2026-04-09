Joinable, quarta giornata di pulizia partecipata alla Foce del Fiume Metauro

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Fano (PU) – Domenica 29 Marzo dalle 10:00 alle 12:00 si è svolto il quarto appuntamento delle Giornate blu per la spiaggia, presso la foce del fiume Metauro nel Comune di Fano, all’interno della ZPS – Zona di Protezione Speciale Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce, area di elevato valore naturalistico inserita nella Rete Natura 2000.

L’iniziativa promossa da AMAP – Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca nell’ambito del progetto europeo JOINABLE (programma Interreg IPA ADRION 2021–2027) vede la collaborazione di Legambiente e Marche a Rifiuti Zero, con il patrocinio del Comune di Fano – Assessorato all’Ambiente. Nel corso della mattinata, i volontari presenti hanno contribuito alla raccolta dei rifiuti sull’arenile, suddividendo il materiale tra indifferenziato e plastica.

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La quantità raccolta è stata significativa; tuttavia, più della quantità, ha colpito la grande varietà dei rifiuti rinvenuti. Questo evidenzia come molti materiali, che comunemente si ritiene vengano smaltiti correttamente, in realtà non ricevono un trattamento adeguato e finiscono per inquinare le nostre spiagge e l’ambiente circostante. L’esperienza ha quindi rafforzato la consapevolezza dell’importanza di una gestione responsabile dei rifiuti: ogni oggetto smaltito in modo improprio può trasformarsi in una criticità per l’ambiente.

Infine al termine della raccolta Loretta Manocchi, Vicesindaco e Assessore all’Ambiente del Comune di Fano ci ha tenuto a ribadire l’importanza di queste iniziative e di quanto siano significative e necessarie alla collettività. Ci auguriamo che queste giornate di raccolta continuino a rafforzare prevenzione, responsabilità e buone pratiche, in un’ottica di economia circolare blu.

Marche a Rifiuti Zero invita nuovamente i giovani e tutti i cittadini interessati a partecipare come volontari, ricordando che l’azione sul campo rappresenta al tempo stesso cura e prevenzione dell’ecosistema, contribuendo al miglioramento dei comportamenti individuali e delle politiche ambientali.