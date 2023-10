La bellezza va in scena, presentato l’Itinerario dei Teatri Storici

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Nell’ambito dell’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino, progetto di promozione e valorizzazione turistica ideato e curato da Confcommercio Marche Nord, nasce l’Itinerario dei Teatri Storici.

Un circuito di 12 gioielli unici, diversissimi tra loro: comprendente il celeberrimo Teatro Rossini di Pesaro, il Teatro della Fortuna di Fano, il Sanzio di Urbino, i comuni di Cagli, Mombaroccio e Gradara. Ma anche il delizioso Teatro Apollo di Mondavio, l’Angel Dal Foco di Pergola, il Tiberini di San Lorenzo in Campo. Insieme al fascinoso (e restaurando) Teatro del Trionfo di Cartoceto, il minuscolo Perugini di Apecchio (42 posti, il più piccolo delle Marche) e l’incredibile Teatro della Rocca di Sassocorvaro, tornato allo splendore originario proprio quest’anno, dopo accurati lavori di ripristino.

Proprio nel gioiello che splende all’interno della Rocca Ubandinesca, è stato presentato il nuovo percorso di promozione turistica. Sono intervenuti insieme al direttore generale Amerigo Varotti e al presidente Angelo Serra, il sindaco Daniele Grossi, il presidente della Bcc del Metauro Bruno Fiorelli ed amministratori di molti Comuni che fanno parte dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Ha portato i saluti il primo cittadino di Sassocorvaro Auditore: “E’ un piacere ospitare questa presentazione, ringrazio Confcommercio per aver scelto questa location. L’Itinerario della Bellezza è un progetto che promuove un territorio, una brillante intuizione perché l’unione fa la forza. Siamo ben 21 Comuni e mi auguro che altri entreranno. Quello che si sta portando avanti è un lavoro egregio e stanno arrivando risultati importanti. Siamo molto soddisfatti”.

Ha quindi preso la parola Serra: “I teatri testimoniano la nostra cultura, mancava una guida che li facesse conoscere adeguatamente. E’ un ulteriore tassello nella promozione del territorio”.

Il nuovo percorso di promozione turistica vede come partner: Bcc Metauro, Camera di Commercio delle Marche, Ente Bilaterale Provinciale Commercio e Turismo, Gruppo Hera.

“Questa nuova guida dei teatri storici all’interno dell’Itinerario della Bellezza di Confcommercio Pesaro e Urbino – ha evidenzia Fiorelli, Presidente della Bcc del Metauro – mira a promuovere uno sviluppo economico legato al turismo, obiettivo pienamente condiviso anche dalla Banca di Credito Cooperativo del Metauro. L’augurio è che questa pubblicazione possa contribuire non solo a far conoscere il patrimonio architettonico dei comuni che fanno parte di questo progetto, ma anche ad animare i palcoscenici con la magia rivelatrice dell’arte teatrale”.

Nel dettaglio è entrato il direttore Varotti, che ha colto l’occasione anche per illustrare tante altre novità: “In sei anni ne abbiamo fatta di strada, siamo partiti con cinque Comuni e ora siamo a 21. Il prossimo anno saliranno a 23, con l’ingresso di Acqualagna e di un altro che sveleremo a breve. Questo a dimostrazione della validità del nostro progetto e di una promozione concreta attraverso tutti gli strumenti del marketing turistico, la partecipazione a fiere in Italia e all’estero, press tour e tanto altro. Siamo reduci dal Ttg di Rimini e nelle prossime settimane saremo a Paestum, Colmar e al Wtm di Londra. Il 25 ottobre a San Lorenzo in Campo presenteremo la nuova edizione dell’Itinerario Archeologico, mentre a novembre organizzeremo un nuovo press tour, durante il quale i giornalisti visiteranno anche i teatri storici”.

Le Marche sono la Regione con la più alta concentrazione, di dimensioni diverse ma dalla bellezza unica: “Molti di questi teatri storici sono ancora oggi attivi e visitabili e costituiscono un patrimonio culturale di enorme valore. Un patrimonio da conservare, tutelare e promuovere. Nel 2022 la Regione Marche è riuscita ad inserire all’interno della Tentative List UNESCO i teatri storici per il riconoscimento come patrimonio mondiale, culturale e naturale. All’interno dell’Itinerario della Bellezza, il progetto di promozione turistica ideato da Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord che coinvolge (anno 2023) 21 Comuni, sono numerosi i teatri storici (tra cui il più piccolo delle Marche a Apecchio) che costituiscono una straordinaria opportunità per valorizzare e promuovere ulteriormente il nostro territorio. I teatri sono il cuore di una comunità; luoghi di spettacolo ma anche – soprattutto – di incontri, attività sociali e culturali. I teatri storici – di grande valore e bellezza dal punto di vista architettonico e artistico – rappresentano la storia delle nostre Città e dei nostri borghi e sono elemento imprescindibile nell’azione di sviluppo turistico ed economico dei nostri Comuni e di rivitalizzazione dei centri storici. Per questo Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord ha voluto realizzare anche questo itinerario come una ulteriore opportunità per lo sviluppo dell’economia della bellezza”.

Ancora una volta i numeri parlano chiaro: visto che secondo i dati dell’Osservatorio del Turismo della Regione Marche nel semestre gennaio/settembre 2023 la provincia di Pesaro e Urbino ha registrato 604.059 arrivi (+1,57% sul medesimo periodo 2022) e un totale di 2.971.337 presenze, con un più 2,30% rispetto al 2022, confermandosi così la prima delle Marche in termini di presenze turistiche. Risultati lusinghieri, alla luce dell’attuale congiuntura economica.

“Pur in un anno difficile per la stagione turistica, a causa dell’aumento del prezzo della benzina e dei generali costi energetici – ha concluso il direttore Varotti – abbiamo riscontrato negli ultimi mesi un incremento delle presenze nelle strutture museali gestite da Confcommercio e inserite nell’Itinerario della Bellezza. Segno questo che, nonostante la situazione contingente, il nostro lavoro continua a dare i suoi frutti”.

L’Itinerario dei Teatri storici è disponibile presso gli uffici IAT della provincia di Pesaro Urbino, e sul sito confcommerciomarchenord.it/itinerario-della-bellezza.