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Pesaro – Martedì 28 luglio, alle ore 18.00, presso la Sala Pallerini di Palazzo Gradari, sarà inaugurata la conferenza-mostra “La Città della Musica. Dal Rinascimento urbinate alla Pesaro di Rossini”. Il progetto, promosso dal CUUM, Club Unesco di Urbino e del Montefeltro, dal Comune di Pesaro, Assessorato alla Cultura, dalla Fondazione Pescheria e dall’Ente Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani, intende valorizzare il patrimonio artistico e identitario delle Marche.

​Il ponte tra due geni

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La mostra costruisce un ideale filo rosso tra Urbino e Pesaro, ponendo in dialogo due figure simbolo che hanno reso il territorio marchigiano celebre nel mondo: Raffaello Sanzio, maestro del Rinascimento urbinate, e Gioachino Rossini, il grande compositore pesarese. Questo confronto tra epoche e linguaggi diversi trova espressione nella pittura visionaria di Giò Ross, le cui opere intrecciano musica, danza, cinema, gastronomia e simbologie contemporanee.

​Il percorso della conferenza

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Pesaro, Daniele Vimini e Brunella Paolini Direttrice dell’ente Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani. Seguiranno gli interventi di Cristian Della Chiara, Direttore Generale del Rossini Opera Festival, e di Jonathan Pierini, Presidente del CUUM.

Il cuore della conferenza sarà affidato allo storico dell’arte Rodolfo Battistini, che accompagnerà il pubblico in una lettura profonda delle opere in mostra, dialogando con l’artista Giò Ross. Interverrà inoltre lo chef e studioso rossiniano Giulio Lonzi, con un approfondimento dedicato al rapporto tra Rossini, la gastronomia e la creatività artistica.

​Interdisciplinarità e ricerca

Il progetto si distingue per la sua dimensione multidisciplinare, rispecchiando la vocazione delle Marche come luogo di incontro tra arti visive, musica e teatro. La ricerca di Giò Ross trasforma Raffaello e Rossini in figure-ponte capaci di attraversare il tempo. Tra le opere esposte, spicca l’immagine evocativa di Rossini mentre stringe la mano a Raffaello: un incontro impossibile che simboleggia la continuità culturale del territorio.

​Sedi e orari

* ​Inaugurazione: Martedì 28 luglio, ore 18.00, presso la Sala Pallerini di Palazzo Gradari.

* ​Apertura mostra: Dal 28 luglio al 4 agosto.

* ​Orari: Tutti i giorni, dalle 17.30 alle 20.00.

* ​Sede: Dopo l’inaugurazione a Palazzo Gradari, la mostra proseguirà presso la Galleria Rossini, in via Rossini.

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