0 Condividi Facebook Twitter

Urbino – Nel week-end la città ducale ha ospitato URBÌO, una nuova manifestazione culturale e tematica con l’obiettivo di promuovere un modello di vita fondato sul benessere, sulla consapevolezza e sul rispetto dell’ambiente, coniugando tradizione e innovazione.

Nell’ambito della manifestazione, Confcommercio Marche Nord e l’Associazione Ristoratori Pesaro Urbino ha promosso il concorso “La Crescia sfogliata Patrimonio del Gusto”, un contest culinario che prevedeva di ideare un piatto dove la Crescia sfogliata d’Urbino fosse l’elemento principale, non un contorno, un panino o un semplice ingrediente, ma il fulcro di un’opera culinaria che racconti una storia. L’iniziativa ha riscosso grande interesse ed un’ottima partecipazione

Pubblicità

Due le categorie del concorso: ristoratori professionisti e cuochi amatoriali.

Una giuria di esperti, composta da Francesca Felici, Mario Di Remigio (Presidente Associazione Ristoratori Pesaro e Urbino), Paolo Esposito (Federazione Italiana Cuochi) e Raffaele Papi (Vice Presidente AIS Marche), ha decretato i 3 finalisti sia per la categoria chef professionisti che per quella dei cuochi amatoriali, che si sono sfidati nel contest finale ieri alla DATA. Nell’occasione la Crescia Sfogliata di Urbino ha ricevuto il riconoscimento De.Co., diventando ufficialmente patrimonio gastronomico della città.

Per la categoria professionisti il vincitore è risultato il Canederlo del Duca del Ristorante Arcimboldo, Chef Cristian Sartori; per quella amatoriale la Crescia sfogliata cuore del Montefeltro di Sebastian Muraru e Luca Roccoli, studenti dell’Istituto Alberghiero di Piobbico.

A tutti i partecipanti vanno i complimenti per la creatività e i ringraziamenti per la partecipazione, Tra gli chef professionisti: Rist. Magna Grecia (Urbino), Nenè (Urbino), Ragno d’oro (Urbino) e L’Arcimboldo (Urbino), che ha vinto la categoria; tra i cuochi amatoriali, i vincitori Sebastian Muraru e Luca Roccoli; Sofia Manoni, Sasha Ucchielli, Letizia Chiuselli, Martin Pop Stojanov, Bumbaru Madalin Vasile (tutti studenti dell’Istituto Alberghieri P. Celli di Piobbico).

Ai vincitori di entrambe le categorie come premio due batterie di padelle Tvs, azienda locale leader del settore, con l’immagine della città di Urbino.

Per Confcommercio ha presieduto la manifestazione il membro di Giunta Sebastiano Giovannelli, oltre al Presidente Associazione Ristoratori Mario Di Remigio.