La Essence Hotels Fano in trasferta a Siena

Fano (PU) – Trasferta in terra toscana per la Essence Hotels Fano che sarà ospite dell’Emma Villas Codyeco Lupi Siena (domenica ore 19) con l’obiettivo primario di riprendere il positivo cammino intrapreso tra la fine dell’andata e l’inizio del ritorno.

La compagine senese, che in settimana ha cambiato la guida tecnica affidando l’incarico ad Alessandro Pagliai, ha venti punti in classifica contro i diciannove dei fanesi ed è stata costruita per fare un campionato di vertice, ma nel corso della stagione ha incontrato diverse difficoltà. I toscani infatti non vincono dal 4 gennaio (2-3 ad Aversa) e hanno assoluto bisogno di tornare a fare punti: “Dovremo riuscire a sfruttare i loro punti deboli – afferma Stefano Mengozzi, centrale Essence Hotels – è vero che non sono in un buon momento, ma hanno un roster di assoluto livello e qualità con delle individualità importanti”.

Fano è reduce da tre sconfitte consecutive e c’è grande voglia di tornare a vincere anche in casa virtussina: “E’ vero – continua l’esperto centrale romagnolo – non veniamo da un buon momento, la sconfitta con Catania è stata imprevedibile. Due buoni set, poi ci siamo spenti. Ma siamo pronti a ricominciare, abbiamo lavorato sodo in settimana e domenica dovremo scendere in campo uniti e compatti”.

All’andata, con Fano avanti per 2 set a 1, i senesi riuscirono a rimontare e vincere per 3 a 2 trascinati da Luigi Randazzo e Gabriele Nelli, i principali finalizzatori offensivi. Al PalaParenti scenderanno in campo anche l’ex Federico Compagnoni e l’argentino Felipe Benavidez, l’anno scorso a Palmi. In cabina di regia Simone Porro, mentre il libero sarà Alessandro Piccinelli. Gli altri centrali saranno Marco Bragatto e Victorio Ceban, alle prese ultimamente con qualche problema fisico.