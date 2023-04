La Essepigi Fano Rugby domenica a Chieti per l’ultima trasferta di campionato

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – C’è l’ultima trasferta di campionato in agenda domenica prossima 23 aprile per la Essepigi Fano Rugby, che dopo la pausa dettata da festività di Pasqua e Torneo Sei Nazioni femminile sarà in campo a Chieti nel terzultimo turno della Fase Interregionale Promozione di C1. La compagine allenata da Walter Colaiacomo prima di fermarsi era tornata alla vittoria a spese della cadetta del Noceto di serie A, regolata tra le mura amiche per 23-14.

“C’è voglia di dare continuità in primis alla prestazione e possibilmente anche al risultato della partita che aveva preceduto la sosta di Pasqua – commenta lo stesso coach Colaiacomo – Contro Noceto avevamo infatti ritrovato gioco e vittoria. In queste due settimane intanto abbiamo recuperato alcuni acciaccati e ci siamo preparati bene, grazie anche alla condivisione di alcuni allenamenti con la formazione Under 19. L’ambiente, quindi, è sereno e pronto ad affrontare quest’ultima trasferta stagionale, sul campo di un avversario ostico qual è la Polisportiva Abruzzo Chieti. Non per nulla, di recente lì ha perso pure Parma. Ci andiamo dunque consapevoli della difficoltà dell’impegno, però anche convinti di poter dire la nostra”.

Pubblicità

A differenza dei fanesi i teatini sono però reduci da una sconfitta, subita in casa col punteggio di 57-17 ad opera del Rugby Pieve. Nel girone di andata di questa poule play-off lo scontro diretto di Fano (vedi foto) finì invece 31-11 per Gabriele Breccia e compagni, mentre nella regular season le due contendenti non si erano incrociate essendo state inserite quest’anno in raggruppamenti diversi rispetto al passato. Quanto all’attuale situazione di classifica, continua a comandarla la Puntopack Colorno con 52 punti seguita dal Rugby Pieve con 46, Rugby Parma con 31, CUS Ferrara con 30, Rugby Noceto con 25, Essepigi Fano Rugby con 18, Polisportiva Abruzzo Chieti con 14 e Pescara con 2 avendo un -4 di penalizzazione. Intanto grazie all’impegno degli Scotadet del Fano Rugby sta sempre più prendendo piede pure dalle nostre parti il touch rugby, come dimostra il nuovo e riuscito torneo organizzato nello scorso weekend al “Falcone-Borsellino” con la partecipazione anche di due formazioni provenienti da Ancona e Lugo.