La Essepigi Fano Rugby ospita Chieti

Fano (PU) – C’è desiderio di riscatto nella Essepigi Fano Rugby dopo la battuta d’arresto di Gubbio al debutto nella II^ Fase Interregionale Promozione di serie C ed alla vigilia del secondo esame di questa appendice stagionale, che vedrà la squadra allenata da Walter Colaiacomo impegnata sul terreno amico del “Falcone-Borsellino” domenica dalle ore 14:30 contro la Polisportiva Abruzzo Chieti. I fanesi vengono dal 16-15 subito proprio all’ultimo assalto, mentre i teatini si sono aggiudicati il confronto interno con l’Unione Rugbistica Anconitana col punteggio di 41-12.

“Purtroppo abbiamo perso per una meta subita proprio all’ultimo minuto – dice la sua Franco Tonelli, specialista delle mete dello staff tecnico rossoblù – Sul piano del gioco però si sono viste buone cose, secondo me anche migliori di quelle espresse dai nostri avversari. Peccato essersi intestarditi a fare, come si suol dire, a testate, invece di allargare il gioco e magari coinvolgere maggiormente i tre quarti più lontani dai punti di incontro. Speriamo comunque di riscattarci domenica contro la Polisportiva Abruzzo Chieti, che era stata l’ultima squadra affrontata prima della nuova sospensione generale per via del Covid. Conosciamo quindi il loro modo di giocare e sappiamo che dovremo esser bravi a non farci trascinare sul terreno che prediligono. Un po’ come abbiamo già fatto in casa dei teatini, segnando anche diverse mete di ottimo pregio. Ce la giochiamo insomma e, rispetto alla partita di Gubbio, avremo un motore più rodato e sicuramente meno incognite”.

Il 12 dicembre scorso in terra abruzzese finì 36-13 per Gabriele Breccia e compagni nella semifinale di andata, mentre il ritorno non si disputò per colpa del Covid e venne annullata pure la finale considerando che sarebbero state comunque quattro le formazioni qualificate al turno successivo. Intanto domani, sabato 12 marzo, ad aprire il weekend di gare dei fanesi sarà il settore Minirugby, griffato Techfem e coordinato da Jacopo Barattini, che dalle 15:30 ospiterà una festa della palla ovale per le categorie Under 7/9/11. Domenica dalle ore 10 sarà poi la volta dell’Under 15 di Alessandro Gasparini, di scena a Roma per sfidare l’Appia Rugby, mentre dalle 11:30 a Falconara la franchigia API Under 17 (Fano, Falconara, Montecchio ed Urbino assieme) di Annunzio Subissati ed Andrea Nucci si misurerà col Rugby Perugia. Da segnalare, infine, la proficua e divertente partecipazione di sabato scorso dell’Under 13 all’appuntamento organizzato a Pesaro dalle Formiche Rugby.