La Grotte di Frasassi Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’Unesco

Ancona – “Una delle poche intuizioni giuste portate avanti nella scorsa legislatura e sostenuta da tutto il centrodestra, si è inspiegabilmente arenata. Mi sto attivando per riprendere in mano anche questo dossier e portare avanti l’iter necessario”. Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, in merito alla candidatura delle Grotte di Frasassi di Genga per l’iscrizione nella lista del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell’Unesco.

“In occasione del 50° anniversario della scoperta del meraviglioso complesso ipogeo gengarino, con una parte delle celebrazioni svoltisi anche in Consiglio regionale, tutta la classe politica è stata sollecitata su questo argomento. Ho deciso di attivarmi immediatamente. Voglio capire cosa sia successo dall’approvazione, all’unanimità, della mozione votata nel settembre del 2017. Purtroppo, come spesso è accaduto con chi ci ha preceduti al governo delle Marche, ci si è fermati alla politica degli annunci e poco altro. Per noi, invece, conta il “fare” e, soprattutto, il “fare bene”. Una volta controllato cosa sia stato fatto in merito successivamente all’approvazione dell’atto, si verificherà il necessario per ottenere l’obiettivo nel minor tempo possibile. È impensabile, infatti, che le Grotte di Frasassi ancora non siano state inserite in questo particolare elenco dell’Unesco. Sarebbe opportuno spingere proprio in quest’anno, visto che ricorre l’importante anniversario, e magari raggiungere questo traguardo – conclude il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli –per dare maggiore lustro turistico alle Grotte di Frasassi di Genga, che continuano a registrare record su record in termini di presenze e nonostante la pandemia in atto, e a tutta la Regione Marche”.

