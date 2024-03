La Lega presenta i candidati per le comunali di Fano. VIDEO

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) -La Lega ha presentato ufficialmente i propri candidati alla carica di Consigliere comunale a sostegno di Luca Serfilippi, candidato Sindaco per la coalizione di centro destra, in vista delle elezioni amministrative a Fano indette per l’8 e il 9 giugno prossimi.

Le elezioni rappresentano un momento cruciale per il futuro della città pertanto con grande senso di responsabilità il partito del candidato sindaco sente la responsabilità di mettere in campo le migliori persone a disposizione tra i propri militanti ma anche provenienti dal mondo delle professioni, dei mestieri e dalle imprese che hanno dimostrato amore per la città.

Fano ha bisogno di un governo cittadino dotato di una visione strategica capace di fornire quelle risposte che la comunità attende da troppo tempo, ormai da un decennio, infatti, è ferma in un “limbo” che danneggia l’economia e mortifica la cittadinanza perché troppe

sono state le scelte calate dall’alto e intrise di una visione ideologica lontane dal buon senso e dai bisogni reali dei cittadini. Durante la campagna elettorale, la Lega non cadrà nella sterile pratica di elencare le numerose mancanze e inefficienze dell’attuale frammentata amministrazione, né si dedicherà alla produzione di rendering inutili di progetti improvvisati, i quali servono solamente a illudere gli elettori e a sminuire il ruolo della politica. La nostra lista è formata da persone serie e pragmatiche, dotate delle competenze necessarie per rispondere concretamente alle esigenze della città, mantenendo sempre un dialogo aperto con cittadini e imprenditori. La Lega aspira a una Fano più ambiziosa, attraente, efficiente e sicura.

Tutto ciò che potremo fare per Fano siamo intenzionati a farlo fino in fondo affinché non abbia a ripetersi un decennio di malgoverno come quello fin qui vissuto. Mirco Carloni (Vice Segretario Regionale Lega Marche e Presidente della XIII^ Commissione alla Camera dei Deputati) ha sottolineato, dopo aver portato il saluto del segretario regionale Giorgia Latini, che “Il lavoro di Lega Fano per formare una squadra di candidati di questo livello dimostra la grande voglia di cambiamento che c’è in atto non solo nel centro destra a livello di partiti ma anche nella società civile che desidera impegnarsi per rilanciare questa città. Ora il nostro compito è fornire agli elettori una proposta e far conoscere le nostre idee e la nostra determinazione a migliorare senza cadere nelle polemiche, gli elettori vogliono concretezza e serietà credo proprio che qui oggi ci siano entrambe” Enrico Rossi (Segretario Provinciale Lega Pesaro e Urbino) ha dichiarato: “Posso solo complimentarmi con Fano per la squadra che la Lega ha saputo formare. Vedo donne e

uomini, giovani professionisti, imprenditori e studenti di ogni estrazione accomunati da una grande motivazione e desiderosi di mettere a disposizione di Luca tutte le loro idee e competenze. Qui si sta respirando un gran fermento, un entusiasmo che ci gratifica per il grande lavoro svolto alla guida dell’opposizione in questi anni e che ci da ulteriore forza in vista dello sprint finale”.

Luca Serfilippi Candidato Sindaco di Fano ha parlato di “Donne e uomini che interpretano il cambiamento per Fano. Stiamo raccogliendo intorno a noi tanto entusiasmo perché la nostra città vuole voltare pagina. I cittadini ci stanno chiedendo una forte discontinuità. Un progetto vincente è sempre rappresentato dal valore umano, pertanto vogliamo mettere tutta l’energia possibile per rendere Fano protagonista del suo futuro”.

“La Lega Fano scende in campo con una lista forte e di qualità per dare il massimo sostegno alla candidatura di Luca Serfilippi a sindaco di Fano. Scegliendo Luca come candidato del Centrodestra abbiamo scelto un giovane politico di valore e di notevole esperienza con cui misurarci sul terreno della buona politica, frutto di dialogo, visione, capacità e dinamismo. Con i candidati della Lega Fano rafforziamo con un contributo sostanziale il progetto di rilancio della terza città delle Marche”, ha dichiarato il Segretario

della Lega Marche Giorgia Latini a margine dell’ufficializzazione della lista Lega per le elezioni comunali di Fano.

Il weekend del 8 e 9 giugno sarà entusiasmante non solo per la Lega ma per tutta la città. Nella cabina elettorale si potrà votare per rinnovare con un giovane e competente Sindaco Luca Serfilippi ma anche per le elezioni europee che vedranno per la prima volta il fanese Mirco Carloni candidarsi al Parlamento Europeo con l’occasione straordinaria di creare una filiera istituzionale che mai si era vista nella nostra città foriera di grandi opportunità di sviluppo.