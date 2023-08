La Nazionale Italiana Rugby arriva nelle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Un grande evento sportivo internazionale per le Marche. Grazie anche al supporto del Comitato Regionale FIR Marche, la regione ospita una delle tappe di avvicinamento ai Mondiali in programma in Francia nel mese di settembre. Gli azzurri del rugby sfideranno, sabato 19 agosto a San Benedetto, la Romania nel terzo appuntamento estivo delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series.

«Un evento importante per il movimento rugbistico marchigiano – il commento del presidente FIR Marche, Vittorio Petretti -. Finalmente riusciamo a riportare sul territorio il rugby internazionale. Sarà una grande giornata di festa per tutti gli appassionati della palla ovale, che stanno rispondendo con entusiasmo»

San Benedetto del Tronto si prepara ad accogliere Italrugby

Il 19 agosto Vittoria Assicurazioni Summer Series contro la Romania

 Una settimana all’insegna del rugby lungo la Riviera delle Palme

 A Ferragosto allenamento aperto della Nazionale al “Nelson Mandela”

 La città pronta ad abbracciare l’Italia per la seconda volta in quattro anni

 Da lunedì 14 agosto alle 17.30 botteghini aperti allo Stadio “Riviera delle Palme”

San Benedetto del Tronto – Lo Stadio “Riviera delle Palme” torna ad ospitare dopo quattro anni la Nazionale Italiana Rugby che sabato 19 agosto sfida (ore 18.30, diretta Sky Sport) la Romania nel terzo appuntamento estivo delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, in preparazione ai Mondiali francesi del prossimo settembre.

Gli Azzurri di Kieran Crowley tornano nell’impianto marchigiano quattro anni dopo l’85-15 inflitto alla Russia lungo la strada che portava alla Rugby World Cup “Giappone 2019” e San Benedetto è pronta ad accogliere Lamaro e compagni nella loro prima uscita casalinga di stagione dopo le due trasferte pre-Mondiali a Edimburgo e Dublino.

La Nazionale si radunerà a San Benedetto del Tronto a partire da domenica 13 agosto e, per tutta la settimana, la città respirerà rugby insieme agli Azzurri grazie a una serie di appuntamenti che scandiranno l’avvicinamento al calcio d’inizio di sabato sera.

Mentre la prevendita prosegue regolarmente su TicketOne, il ticketing partner ufficiale della FIR ( sport.ticketone.it ), da lunedì 14 agosto lo Stadio “Riviera delle Palme” aprirà i propri botteghini ogni giorno dalle 17.30 alle 21, per offrire un canale di acquisto alternativo al pubblico sambenedettese e ai tanti turisti che stanno trascorrendo l’estate sull’Adriatico.

Sempre lunedì 14 agosto, a partire dalle 19, gli Azzurri vivranno una prima presa di contatto con la città che si appresta ad applaudirli sul campo, partecipando a Piazza Giorgini, cuore del centro cittadino, alla presentazione ufficiale alla cittadinanza nel corso del San Beach Street Food Festival.

A Ferragosto, a partire dalle ore 11 allo Stadio “Nelson Mandela”, campo di casa dell’UR San Benedetto, una nuova opportunità per sportivi e non per vedere all’opera l’Italrugby nel corso dell’allenamento aperto al pubblico: alla fine, spazio per autografi e immancabili selfie per i fans di ogni età e la possibilità di pranzare presso la Club House della Società rossoblù.

Giovedì Kieran Crowley svelerà la formazione titolare per il test-match delle Vittoria Assicurazioni Summer Nations Series, mentre venerdì mattina, in un “Riviera delle Palme” riservato al solo gruppo squadra, il tradizionale Captain’s Run della vigilia completerà la preparazione alla sfida alla Romania.