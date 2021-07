La rassegna ‘A ragionar di Dante” fa tappa a Novilara

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Domani alle 18, torna la rassegna A ragionar di Dante promossa da Comune di Pesaro, Assemblea Legislativa delle Marche e Università dell’Età Libera sotto l’egida di Pesaro Città che legge. Nel Piccolo Teatro del Castello di Novilara Nicoletta Tagliabracci propone al pubblico un viaggio nell’alimentazione e nelle tradizioni conviviali del Trecento in Italia con letture di Silvia Melini. Al termine, in programma degustazione dantesca con il ‘liquor d’ulivi’ e altre delizie marchigiane. Alle 20.30, per chi vuole, alla Locanda Ricci cena a tema ‘Il Medioevo a tavola’ (prenotazione obbligatoria entro il 20 luglio: 0721 206086, 346 0236628). L’appuntamento di Novilara è realizzato in collaborazione con l’associazione L’Anfora, il Quartiere 3 – Colline e Castelli, Le Voci dei Libri.

Nicoletta Tagliabracci è laureata in Lingue e ha conseguito negli anni diverse qualifiche tra cui quella di Ambasciatrice dell’Enogastronomia Territoriale presso l’Università degli Studi di Urbino. Per dieci anni è stata presidente di Kairòs, un’associazione nata per la promozione del territorio marchigiano per gli aspetti artistici, culturali, musicali, ma soprattutto enogastronomici. Negli ultimi anni ha ideato e organizzato degustazioni tematiche guidate seguendo il filo conduttore della storia e del genius loci che le ha viste nascere. Appassionata divulgatrice dei prodotti del territorio ha progettato il format “Gustovagando per le Marche”, veri e propri food&wine ed è l’ideatrice del ciclo denominato “Incontriamo i produttori delle Marche”. Dal 2019 è Ambasciatrice per la regione Marche dell’Associazione Le Donne della Birra. È appena uscito il libro edito da Ventura Edizioni Dante e il cibo del suo tempo.

L’Ingresso all’incontro è gratuito, i posti sono limitati. L’iniziativa è realizzata nel rispetto delle procedure di legge per il contenimento della diffusione del Covid 19 previste dalla normativa vigente. L’incontro verrà registrato e sarà visibile nel canale YouTube dell’Università dell’Età Libera.

Curata da Lucia Ferrati, la rassegna ‘A ragionar di Dante’ è promossa dal Comune di Pesaro/Assessorati alla Bellezza, alla Crescita, alla Coesione e al Benessere/Quartieri, alla Sostenibilità/Borghi e Castelli – Unione dei Comuni e Presidenza del Consiglio, dall’Assemblea Legislativa delle Marche e dall’Università dell’Età Libera sotto l’egida di Pesaro Città che legge, in collaborazione con una serie di realtà del territorio unite nel nome di Dante: Amat, Aspes, Biblioteca San Giovanni, Conservatorio Statale di Musica G. Rossini, Ente Olivieri-Biblioteca e Musei Oliveriani, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Fondazione Rossini, Sistema Museo, Ente Parco San Bartolo e con la partecipazione delle associazioni AnimaFemina, Almaloci, Etra entra nell’arte, Focara per Dante, L’Anfora, Le Voci dei Libri e del Liceo Scientifico Musicale Coreutico G. Marconi.

