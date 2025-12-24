La Regione Marche approva il bilancio di previsione 2026/2028

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Confermata la linea di governo fondata su responsabilità, programmazione e attenzione ai bisogni reali dei territori”: così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e l’assessore regionale al Bilancio, Francesca Pantaloni, commentano il bilancio di previsione triennale approvato ieri a maggioranza dall’Assemblea legislativa delle Marche.

“Una manovra che, a due mesi del nostro insediamento, unisce visione per il futuro, le priorità di questo inizio mandato a partire dai giovani, gli investimenti per il territorio e il rispetto rigoroso dei conti pubblici senza, soprattutto, aumentare le tasse per i cittadini e le imprese marchigiane. Abbiamo voluto dare priorità e maggiori risorse per la sanità e per il trasporto pubblico locale, le due principali voci di intervento regionale, per garantire maggiori servizi e una risposta per i cittadini” sottolinea il Presidente che rimarca: “Le Marche continuano ad affermarsi come una regione virtuosa dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse pubbliche, a cui si aggiungono le ottime performance nell’utilizzo dei fondi europei, per i quali le Marche continuano a confermarsi prime in Italia sul Fse, per lavoro, formazione e occupazione, e terze sul Fesr, cioè le risorse per le imprese. Abbiamo inoltre voluto dedicare un fondo di un milione di euro per avviare un programma di iniziative rivolte ai giovani, priorità strategica del nostro mandato, risorse che si aggiungono a quelle già destinate dalla Regione e con le quali vogliamo avviare un percorso concreto di investimenti e priorità rivolto ai nostri giovani marchigiani, perché siamo convinti che le Marche siano una regione che può offrire le condizioni giuste per scegliere di restare o di tornare per costruire qui il proprio futuro. Voglio per questo ringraziare tutti gli Assessori e i Consiglieri regionali per il lavoro svolto in queste settimane e la compattezza su quelle che sono le priorità della nostra amministrazione regionale”.

In un contesto economico complesso, aggiunge l’assessore Pantaloni “la Giunta regionale ha scelto di tenere i conti in ordine senza rinunciare agli investimenti, evitando scorciatoie e politiche di corto respiro. Una manovra costruita con prudenza, ma capace di dare certezze a cittadini, imprese e amministrazioni locali. Questo bilancio nasce da una scelta chiara: programmare con serietà e mettere le risorse dove servono davvero”. Pantaloni evidenzia gli elementi qualificanti della manovra: “La scelta di non aumentare la pressione fiscale, una decisione che tutela il potere d’acquisto delle famiglie e sostiene la competitività del sistema economico regionale”. Non un bilancio di annunci sottolinea “ma uno strumento concreto che punta a garantire stabilità oggi e costruire basi solide per il domani”.