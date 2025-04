La Regione Marche riceve la nazionale ucraina under 16 femminile di volley

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – La nazionale femminile di volley under 16 ucraina è stata ricevuta in Regione dall’assessore allo sport Chiara Biondi, in presenza del vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni. Un saluto istituzionale alla delegazione composta da 20 persone, tra atlete e staff, all’indomani delle finali tenute ad Ancona dell’Easter Volley, il Torneo Internazionale di Pallavolo giovanile e alla vigilia delle qualificazioni europee under 16 in Lettonia. “Questo incontro odierno è molto significativo – ha detto Chiara Biondi – ringrazio per la visita una delle migliori formazioni giovanili che possono ambire a raggiungere risultati importanti alle prossime competizioni europee. Lo sport è un mezzo molto potente, soprattutto in questo momento, per trasmettere valori di inclusione e solidarietà, gioco di squadra, unita e coesa come la vostra, è un linguaggio di pace.

Voglio salutarvi ricordando il pensiero di Papa Francesco, grande guida spirituale che ci ha appena lasciato, sempre attento agli ultimi, all’inclusione e sostenitore dello sport quale ‘bene educativo e sociale’. Lo sport – è il suo messaggio – può essere simbolo di unità per una società, un’esperienza di integrazione, un esempio di coesione e un messaggio di concordia e di pace”.

