La Regione Marche taglia i rimborsi alle Asp e Fondazioni, Mangialardi e Cesetti (PD): “Non si fa cassa sulla pelle dei più fragili”

Ancona – Nonostante il prezioso ruolo sociale svolto, sembra non esserci pace per le Aziende pubbliche di servizi alla persona e le Fondazioni, già messe a dura prova dalla pandemia e dalla crisi energetica che, negli ultimi due anni, hanno fatto segnare un vertiginoso aumento dei costi e un sensibile calo delle entrate dato dal calo degli ingressi. Un nuovo colpo rischia di abbattersi su di loro a causa dei sensibili tagli ai rimborsi contenuti nel bilancio regionale di previsione che andrà in discussione in aula subito dopo Natale. La cifra prevista dalla giunta Acquaroli, infatti, ammonta a 11,7 milioni di euro, ben tre in meno rispetto alla quota stanziata nel 2021, già considerata dagli enti gestori al di sotto del fabbisogno stimato in circa 20 milioni di euro.

Ora, a tentare di correggere il tiro intervengono i consiglieri regionali del Partito Democratico Maurizio Mangialardi e Fabrizio Cesetti che hanno depositato questa mattina un emendamento che incrementa il fondo destinato ai rimborsi di 4,5 milioni di euro.

“Comprendiamo le difficoltà di questa fase – affermano Mangialardi e Cesetti – ma non è pensabile che la giunta regionale recuperi quote di bilancio tagliando le risorse destinate all’assistenza socio sanitaria e alla cura dei più fragili, su tutti anziani, disabili, minori e persone con problemi di salute mentale e dipendenze patologiche. Se presidente e assessori non comprendono che ciò potrebbe avere effetti devastanti sugli ospiti delle strutture e le loro famiglie, spetta al consiglio regionale porre rimedio. Auspichiamo, dunque, che sul nostro emendamento si trovi la più ampia condivisione al fine di scongiurare quanto meno un inevitabile aumento delle rette, se non addirittura un ridimensionamento dei servizi o addirittura la riduzione del personale”.

Nei giorni scorsi, tra l’altro, si era temuto per un possibile ripristino dell’aliquota Irap per le Asp e le Fondazioni all’8%, che proprio Cesetti, nel 2020, al tempo assessore regionale al Bilancio, aveva ridotto al 3,9%. L’allarme sembra però al momento rientrato.

“E’ la prima cosa che ho voluto verificare spiega Cesetti – perché quel provvedimento, del valore complessivo di 400 mila euro, da me fortemente voluto per sostenere l’attività delle Asp e delle Fondazioni piegate dagli effetti della pandemia, nell’attuale situazione mantiene tutta la sua validità. Certo, che qualcuno abbia pensato di riportare l’aliquota all’8% la dice lunga sull’attenzione che la giunta regionale pone alle fragilità sociali. In ogni caso, noi continueremo a vigilare affinché non ci siano colpi di mano dell’ultimo minuto”.