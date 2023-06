La SCD Alma Juventus Fano pedala anche sulla strada del sociale

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Se qualcuno chiede sostegno per un’iniziativa di carattere sociale, la SCD Alma Juventus Fano risponde. È così che la società presieduta da Graziano Vitali non ha esitato ad aderire all’edizione 2023 del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, lanciato dalla Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio ONLUS nel maggio scorso presso il Ministero della Salute.

Questo lodevole progetto nasce dall’impegno di oltre 200 volontari aderenti alla rete informale “Innamorati delle CPP”, costituita in prevalenza da professionisti sociosanitari che operano appunto nel campo delle cure palliative pediatriche. L’obiettivo è di diffonderne la cultura, sensibilizzando più persone possibili sul territorio nazionale. Il presidente della sezione Marche della Fondazione Maruzza è il fanese Elmo Santini, che da anni si sta battendo accoratamente per l’apertura di un hospice pediatrico nella nostra città e col quale la SCD Alma Juventus Fano ha deciso con grande entusiasmo di collaborare per questo evento insieme a FIAB Fano For-Bici.

L’appuntamento è per sabato 10 giugno, quando dalle ore 16, dall’ex Ospedaletto Pediatrico di Fano in via Tazzoli 15, al cui posto dovrebbe appunto sorgere il succitato hospice pediatrico, prenderà il via un tour in bicicletta attraverso i quartieri cittadini per distribuire volantini informativi e gadget a quanti si troveranno ad incrociare questa ciclopedalata ricca di contenuti. Queste le tappe in programma: Centro Commerciale San Lazzaro, Piazza Rosselli, Anfiteatro Rastatt, Piazzale Simonetti in zona Lido, Darsena Borghese, Porta Giulia, Mediateca Montanari, Arco d’Augusto, Piazza Unità d’Italia e Centro Commerciale Sant’Orso prima di rientrare al punto di partenza.