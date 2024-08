La Splendida d’Italia fa tappa a Serra San Quirico

0 Condividi Facebook Twitter

Serra San Quirico (PU) – Domenica 11 agosto sulla scalinata della Chiesa di Santa Maria del Mercato si è svolta l’ultima tappa di selezione per la regione Marche per il concorso nazionale “La Splendida d’Italia” e Splendido d’Italia KIDS” concorso nazionale riservato a bambini e bambine di età 3-12 anni. Stupefacente il numero delle adesioni, ben 27 nella categoria bambini, tra questi hanno conquistato la vittoria le coppie: Jonas Ferretti e Naike Pierpaoli, Lorenzo Chiavelli e Irene Meloni. Accedono alla finale grazie alle menzioni consegnate Francesca Gatti, Marika Fabbretti, Vittoria Calvani, Anna Cuicchi, Alysia Riderelli, Tommaso Pambianco e Valentino Petrini.

Tutti i bambini partecipanti hanno ricevuto un gioco in scatola della Clementoni grazie al prezioso contributo del gruppo Avis di Serra San Quirico che ha collaborato con il referente provinciale Luciano Bano che per l’occasione sedeva al tavolo della giuria tecnica. È importante fare squadra, partecipare e iscriversi alla sezione Avis più vicina al proprio territorio, senza mai dimenticare l’importanza di donare il plasma, ad oggi risorsa richiesta per la salvezza di tante vite umane, chi dona ha un dono e splende di luce propria”.

Nella seconda parte della serata si è svolta la tappa di selezione regionale Splendido d’Italia dedicata alle ragazze che hanno percorso la scalinata nelle uscite elegante e costume. Emozionante il momento dedicato al femminicidio dove le ragazze sono uscite a testa china con importanti messaggi che hanno lo scopo di sensibilizzare affinché’ questo dilagante fenomeno possa terminare. Vince la selezione Siria Monteverde 19 anni di Fabriano, a seguire Fascia sorriso TV per Maria Clara Coletta 22 anni di Serra San Quirico e fascia Moda Mare per Emma Arcangeli 15 anni di Fano. Tutte e tre accedono alla finale regionale che si svolgerà sabato 31 agosto in Piazza Kennedy a Moie.

Alla giuria tecnica di questa kermesse insieme a Luciano Bano dell’Avis provinciale presente Lucia Borri ex modella e attualmente mamma e consulente finanziario, Donata Cattaneo responsabile dell’oratorio di Serra San Quirico, Abele Cingolani Donzelli Group che ha sostenuto la manifestazione e presidente di giuria lo storico giornalista Daniele Gattucci.

Numeroso il pubblico e soddisfatti gli organizzatori per la grande partecipazione.

Direzione artistica e organizzazione delle due selezioni del concorso sono firmate ‘agenzia Pink Eventi di Francesca Cecchini patron del brand nazionale, le foto sono state realizzate da Foto Capri di Maurizio Rossi di Fano e la conduzione è stata affidata alla presentatrice Lara Gentilucci, volto marchigiano legata all’agenzia di Fano da oltre 8 anni.