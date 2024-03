La Splendida d’Italia fa tappa all’Hostaria del Castello di Gradara

0 Condividi Facebook Twitter

Gradara (PU) – Sabato 2 marzo nella suggestiva cornice dell’Hostaria del Castello di Gradara si è svolta la quarta selezione Marche/Provincia di Rimini del tour invernale 2023/2024 del concorso nazionale di bellezza che promuove su tutto il nostro territorio la lotta al femminicidio, Splendida d’Italia marchio Pinkeventi Fano.

La selezione è stata preceduta dall’evento riservato alla categoria bambini 3/12 anni, in collaborazione con Passione Animali Fano, che ha visto in passerella ben oltre 20 bambini che hanno sfilato in outfit casual ed elegante divertendo il folto pubblico con la loro simpatia ed allegria, tutti premiati con un omaggio offerto dall’agenzia organizzatrice e dallo zainetto. Colora la vita gentilmente offerto dalla sezione Avis di Fano.

Pubblicità

La serata condotta dal presentatore Augusto Alessi è ha poi mostrato in passerella la collezione di abiti disco prima e da cerimonia poi firmata Artemis Donna Fano, abiti indossati dalle concorrenti della selezione e da 5 finaliste regionali del Winter tour, Luna Bruni, Aurora Cecchi, Nicole Pierpaoli e Veronica Nucci.

10 le concorrenti provenienti da varie zone delle Marche e della provincia di Rimini; per loro 4 sfilate, casual, elegante e costume e la più significativa e toccante dedicata alla lotta al femminicidio. Le uscite sono state intervallate dalla meravigliosa voce della giovane cantante fanese Chiara Falcioni anche membro di giuria. Insieme, a lei il giornalista del Resto del Carlino Luigi Diotallevi, Marco Marchino Mainardi di Radio Prima Rete, Anna Stolfa collaboratrice Pinkeventi nonché Marzia Terlizzi La Bella del Carnevale 2018.

Sulle note suonate dal dj Roby Revolution sono state annunciate le 4 ragazze vincitrici della fascia che le fa accedere alla finale regionale in programma il 20 aprile: Splendida d’Italia vincitrice di tappa a Vanessa Galdenzi di Piagge Terre Roveresche; la fascia di sorriso tv è andata ad Emma Brandt di Rimini, a parimerito per la fascia Moda Mare Vanessa Pardut di Fano e Amela Azirovikj di Castelleone di Suasa (An). Fotografo ufficiale del concorso Maurizio Rossi Foto Capri Fano.

Prossima selezione il 24 marzo a On the Road di Castelbellino (Iesi) info e iscrizioni gratuite su whatsapp al 3332047458