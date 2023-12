La Splendida d’Italia ha fatto tappa a Villa Borghese a Montecchio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sabato 16 dicembre il tour invernale di selezione regionale del Concorso nazionale Splendida d’Italia ha fatto tappa a Villa Borghese a Montecchio. A dominare la kermesse le donne, vere protagoniste della serata. Una seconda selezione regionale del concorso di bellezza nazionale “Splendida D’Italia”, brand di Francesca Cecchini titolare dell’agenzia Pink Eventi, che ha lanciato questo nuovo progetto su tutta Italia.

Un concorso di bellezza che in primis vuole in ogni serata sensibilizzare le ragazze partecipanti e il pubblico al tragico dramma del femminicidio. Alla selezione hanno partecipato 13 ragazze provenienti da tutta la regione Marche, tre le fasce conquistate che permettono l’accesso diretto alla finale regionale del winter tour che si terrà ad aprile 2024. A decretare la classifica un’attenta giuria composta da Anna Stolfa collaboratrice della Pink Eventi, Chiara Falcioni cantante emergente, Stefano Tomassini videomaker, e il presidente di giuria Pier Paolo Storoni dirigente tecnico sportivo.

Vince la selezione con la fascia “Splendida d’Italia” Lucrezia Pierucci 17 anni da Fossombrone, a seguire conquista la fascia Sorriso Tv Luna Bruni di 14 anni da Ancona, e la fascia Moda Mare Giulia Terracciano di 24 anni da Marotta. Ospiti d’onore la già finalista regionale Aurora Cecchi di Fano che detiene la fascia Splendida D’Italia Spot Mega Trasporti e Ginevra Bartolucci titolare della corona nazionale 2022 della selezione kids riservata a bambini e bambine di età 3-12 anni. Aurora Cecchi durante lo show ha partecipato al Fashion Hair Show con la parrucchiera Roberta Aureli che vanta anni di esperienza nel settore, amplificati dalla sua partecipazione allo staff parrucchieri di Buona Domenica il programma televisivo delle reti Mediaset.

Le tredici ragazze della selezione hanno sfilato con la mise ufficiale del concorso con la canzone “Splendida” scritta dal cantautore Luca Vagnini, hanno poi effettuato due uscite soggette a votazione, una in abito elegante e una in costume. Una serata dedicata anche alla moda grazie al negozio Artemis abbigliamento di Fano che ha presentato tante idee di look frizzanti e luminosi da indossare nel periodo natalizio e non solo. Hanno presentato la serata Augusto Alessi e Lara Gentilucci, un evento ricco di applausi grazie all’ottima organizzazione della direttrice artistica e titolare del brand nazionale Francesca Cecchini che termina la serata con grande soddisfazione esprimendo tutta la sua gioia per le ragazze che hanno gareggiato.

La kermesse si conclude con la musica del duo dj set d’eccezione Roby Revolutione e Corrado Cori e con l’arrivo della soubrette Valeria Marini che dopo aver cantato e ballato lancia baci stellari al pubblico e si congratula con le ragazze del concorso “Splendida d’Italia”. Grande gioia per Diego Mosciatti e tutto il suo staff per la serata da sold out, l’inizio di una serie di eventi che vedranno di nuovo Villa Borghese e la discoteca il Colosseo protagoniste della movida locale.